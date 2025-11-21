 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NŠA pradėjo tyrimą dėl direktoriaus pavaduotojo Čiužo elgesio

2025-11-21 20:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 20:13

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pradėjo vidinį tyrimą dėl įstaigos direktoriaus pavaduotojo Renaldo Čiužo galimai nederamo elgesio, praneša naujienų portalas „15min“.

NŠA pradėjo tyrimą dėl direktoriaus pavaduotojo R. Čiužo elgesio (nuotr. Elta)

1

Portalo teigimu, NŠA darbuotojai skundžiasi, kad R. Čiužas psichologiškai smurtauja, vykdo mobingą, seksualiai priekabiauja prie moterų.

„Laiške NŠA profesinei sąjungai R. Čiužo pavaldinė tvirtina, jog čia dirbančių moterų atžvilgiu skrieja nederami epitetai ir užuominos, ieškoma ir „fizinio kontakto“, – teigiama portalo publikacijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) patvirtino gavusi NŠA darbuotojų skundą.

Agentūros darbuotojai ragina imtis priemonių ir nedelsiant R. Čiužą nušalinti nuo pareigų.

Su pačiu R. Čiužu portalui susisiekti nepavyko.

ELTA primena, kad R. Čiužas yra ėjęs Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktoriaus pareigas. Vis dėlto, 2022 m. kovą šalių susitarimu Vyriausybė jį atleido po to, kai sulaukė pavaldinių kaltinimų dėl psichologinio spaudimo ir mobingo.

