Netoli Seimo per avariją nukentėjo motociklininkas

Pirminiais duomenimis, automobilio vairuotojas su priešpriešiais atvažiuojančiu motociklu susidūrė bandydamas pasukti kairėn Geležinio Vilko gatvės link.
Motociklininkas po susidūrimo sąmonės nebuvo praradęs, tačiau jam prireikė medikų. Greitoji nukentėjusįjį išvežė į ligoninę.
Dėl avarijos Seimo pašonėje susidarė spūstys: policija laikinai uždarė dalį A. Goštauto gatvės nuo Seimo Geležinio Vilko tilto link.
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