BMW avarijos, girti vairuotojai, reidai – naktį Vilniuje patikrinti šimtai vairuotojų

Gelvonų gatvėje susidūrė BMW ir „Ford“, pastarasis automobilis nublokštas smarkaus smūgio dar rėžėsi į „Bolt Drive“ platformos „Toyota“. Avarijos vietoje dar stovi ir ketvirtas automobilis – jį galimai apgadino per susidūrimą pažirusios šukės.
Į avarijos vietą aiškintis aplinkybių iškviesti policijos pareigūnai. Žmonės per šį susidūrimą rimčiau nenukentėjo. Atvažiavus policijai paaiškėjo, kad eismo įvykio dalyviai blaivūs, visi turi teisę vairuoti.
Paaiškėjo, kad „Ford“ vairuotojas bandė pasukti kairėn į kiemą, priešpriešiais važiavę automobiliai, kaip pasakojo vairuotojas, sustojo jo praleisti. „Ford“ pradėjus manevrą priešpriešiais tuščia autobusų juosta atlėkė BMW. Įvyko smarkus susidūrimas.
Pagal kelių eismo taisykles, visgi „Ford“ vairuotojas privalėjo praleisti BMW, nors šis važiavo ir autobusų juosta.
Anot liudininkų, BMW važiavo trys ar net keturi jaunuoliai. Žmonės iš karto atkreipė dėmesį į sudaužytą BMW – jis visas aprašinėtas rusiškais įžeidimais ir net keiksmažodžiais, lyg BMW vairuotojui būtų taip atkeršijusi apgauta moteris. Šį aprašinėtą BMW žmonės jau matė kiek anksčiau, spėliojama, kad teplionės ant BMW gal net nėra moters kerštas, galimai vairuotojui paprasčiausiai trūksta dėmesio, gal jis nori būti pastebėtas ir automobilį aprašinėjo pats.
Naktį vyko ir kelių policijos reidai. Per juos įkliuvo nemažai pažeidėjų, labai girtų vairuotojų policija nesustabdė.
Olandų gatvėje sustabdyta „Nissan“ vairuotoja įpūtė 0,47 prom. Jai gresia maždaug tūkstančio eurų bauda, veikiausiai metams bus atimta teisė vairuoti.
Dar viena lengvai apgirtusi vairuotoja buvo sučiupta Oslo gatvėje, kiek 0,86 prom. įpūtusi „Hyundai“ vairuotoja, kaip paaiškėjo, dar ir neturi teisės vairuoti.
Naktį su policija vairuotojus tikrino ir pasieniečiai bei Migracijos departamento atstovai. Jie patikrino 250 vairuotojų. Jiems įkliuvo tik vienas nelegaliai Lietuvoje gyvenantis ir dirbantis asmuo, tai Turkijos pilietis, dirbantis „Bolt“ pavežėju. Jo keleiviui naktį teko ieškoti kito taksi. Turkui vairuotojui įteiktas įpareigojimas iš Lietuvos išvykti per savaitę.
Dar trys vairuotojai buvo blaivūs, bet neturėjo teisės vairuoti, jie įkliuvo pakartotinai. Oslo gatvėje sustabdyto uzbeko „Volvo“ policija išvežė į saugomų automobilių aikštelę, ten pat išvežtas ir Olandų gatvėje sustabdyto Moldavijos piliečio „Peugeot“. Paaiškėjo, kad pastarasis yra anksčiau įkliuvęs, kai pareigūnams pateikė suklastotą vairuotojo pažymėjimą. Dėl to moldavui jau anksčiau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Švitrigailos gatvėje buvo sustabdytas teisės vairuoti neturintis ukrainietis, policija į aikštelę išvežė jo „VW Caddy“.
Po vidurnakčio Ukmergės gatvėje tikrinant vairuotojus vienas jų sukėlė nedidelę avariją. BMW pariedėjo nuo kalno žemyn ir užkliudė „Toyota“. Per smulkų susidūrimą apibraižyti bamperiai. Paaiškėjo, kad atbulas pariedėjęs BMW vairuotojas buvo įkaušęs – jis įpūtė 0,45 prom.
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