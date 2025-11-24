Nepaisant pasienio atidarymo, lietuviški vilkikai jau penktą parą neįvažiuoja iš Baltarusijos

Pasak Giedriaus Mišučio, pirmadienio ryto duomenimis, su vilkikai lietuviškais numeriais kol kas neįvažiuoja.
„Informacijos apie vilkikus, kurie būtų ilgesnį laiką Baltarusijoje ir grįžę, šiam rytui nebuvo“, – BNS sakė G. Mišutis.
Jo teigimu, toliau sieną kerta tik tos transporto priemonės, kurios įvažiavo jau po punktų atidarymo.
„Yra tokių vilkikų ir puspriekabių, kurios po atidarymo abiejų punktų išvyko į Baltarusiją, išsikrovė ir grįžo. (...) Judėjimas vyksta (vilkikų – BNS), kuriems leidžiama (Baltarusijoje – BNS) judėti“, – sakė G. Mišutis.
„Važiuoja tie (vilkikai – BNS), kurie turi teisę. Daugiausia tarp jų – Rusijos, vairuotojai su paprastintu tranzito dokumentu“, – pridūrė jis.
VSAT duomenimis, per pastarąją parą iš Baltarusijos Šalčininkų pasienio punktą kirto 45, o Medininkų – 68 krovininės transporto priemonės.
BNS rašė, kad praėjusio ketvirtadienio vidurnaktį Lietuva atidarė du pasienio punktus su Baltarusija. Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas ankščiau teigė, kad, jo žiniomis, Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų iš specialių aikštelių ir reikalauja Vilniaus ir Minsko Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo.
E. Mikėnas šeštadienį teigė, jog po punktų atidarymo šalies sieną kertantys Lietuvos vilkikai yra palydimi nuo muitinės iki Baltarusijos terminalų, jiems leidžiama išsikrauti krovinius ir vėl lydimi iki Lietuvos pasienio.
Premjerė Inga Ruginienė penktadienį teigė, kad tokia situacija tik įrodo, jog Minsko režimas vykdo hibridinę ataką prieš Lietuvą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ragino nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos nesugrįžtančių Lietuvos vilkikų, tačiau žadėjo aiškintis, kokios priežastys tai lemia.
