Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko apie 17.38 val. Smėlynės gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 1965 metais gimusios moters vairuojamas automobilis kliudė nereguliuojama pėsčiųjų perėja einančią moterį (gim. 1982 m.) ir nepilnametę (gim. 2012 m.).
Per eismo įvykį nukentėjusios pėsčiosios gydosi ambulatoriškai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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