TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Pakruojo rajone: šuo apkandžiojo 7-erių mergaitę

Pradėtas ikiteisminis tyrimas
2025-08-30 14:18 / šaltinis: BNS
2025-08-30 14:18

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Pakruojo rajone šuns daugiau nei prieš savaitę apkandžiotos mažametės, šeštadienį pranešė policija. 

Piktas šuo (nuotr. 123rf.com)

1

Pranešimas apie apkandžiotą mergaitę buvo gautas rugpjūčio 21 dieną.

Nurodoma, kad tą dieną, 17.55 val., moters, gimusios 1974 metais, šuo apkandžiojo 2018 metais gimusią nepilnametę.

Nukentėjusioji buvo gydoma ligoninėje.

Policijos departamento atstovė Aušra Plonytė-Kucharevė BNS teigė, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas policijai pasitikslinus įvykio aplinkybes.  

„Iš pradžių neaišku buvo, kieno tas šuo buvo, o paskui šeimininkė surasta“, – sakė policijos pareigūnė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

