Nelaimė Pakruojo rajone: šuo apkandžiojo 7-erių mergaitę

Pranešimas apie apkandžiotą mergaitę buvo gautas rugpjūčio 21 dieną.
Nurodoma, kad tą dieną, 17.55 val., moters, gimusios 1974 metais, šuo apkandžiojo 2018 metais gimusią nepilnametę.
Nukentėjusioji buvo gydoma ligoninėje.
Policijos departamento atstovė Aušra Plonytė-Kucharevė BNS teigė, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas policijai pasitikslinus įvykio aplinkybes.
„Iš pradžių neaišku buvo, kieno tas šuo buvo, o paskui šeimininkė surasta“, – sakė policijos pareigūnė.
