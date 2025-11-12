Nelaimė Klaipėdoje: statomame laive ant pastolių nukrito žmogus

PAGD duomenimis, 12.58 val. medikai pranešė, kad Pilies gatvėje ant pastolių (apie 6 metrų aukštyje) nukrito žmogus. Ugniagesių prašyta nukritusį žmogų nukelti.
Atvykus į įvykio vietą ir atlikus žvalgybą, nustatyta, kad gamyklos viduje, statomame laive, ant pastolių nukrito žmogus.
Ugniagesiai, užlipę ant pastolių, nukentėjusįjį įtvirtino neštuvuose. Naudojant autokopėčias, nukentėjusysis buvo nukeltas ant žemės ir perduotas medikams.
