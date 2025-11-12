 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Klaipėdoje: statomame laive ant pastolių nukrito žmogus

2025-11-12 10:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 10:31

Klaipėdoje statome laive antradienį ant pastolių nukrito žmogus, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Ugniagesiai gelbėtojai. ELTA / Josvydas Elinskas

0

PAGD duomenimis, 12.58 val. medikai pranešė, kad Pilies gatvėje ant pastolių (apie 6 metrų aukštyje) nukrito žmogus. Ugniagesių prašyta nukritusį žmogų nukelti.

Atvykus į įvykio vietą ir atlikus žvalgybą, nustatyta, kad gamyklos viduje, statomame laive, ant pastolių nukrito žmogus. 

Ugniagesiai, užlipę ant pastolių, nukentėjusįjį įtvirtino neštuvuose. Naudojant autokopėčias, nukentėjusysis buvo nukeltas ant žemės ir perduotas medikams.

