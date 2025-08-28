Neįgalią moterį prostitute prievarta pavertę sutuoktiniai siunčiami į kalėjimą

Kaip ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra, Marijampolėje gyvenanti pora – teisėsaugai gerai žinomi asmenys.
Bylos duomenimis, sutuoktiniai, veikdami bendrininkų grupėje ir siekdami pasipelnyti, išnaudojo socialiai pažeidžiamą, neįgalią moterį prostitucijai.
Pasitelkę apgaulę, fizinį ir psichologinį smurtą, jie gabeno nukentėjusiąją po įvairius miestus – Klaipėdą, Marijampolę, Alytų – kur išnuomotuose butuose ar viešbučiuose ją prievarta vertė teikti seksualines paslaugas klientams. Už šias paslaugas gautus pinigus pasiimdavo nuteistoji.
Nukentėjusioji buvo nuolat stebima, kontroliuojama, nustatyti atvejai, kai siekiant paveikti nukentėjusios valią, jai buvo sugirdytos narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
Byloje užfiksuotas epizodas, kai bendrininkai, sužinoję, kad auka slapta prašė pagalbos, ją nusivežė į laukus prie Marijampolės, kur vienas iš jų tampė moterį už plaukų ir grasino nužudyti bei užkasti.
Nustatyta, kad marijampoliečiai neteisėtai laikė ir gabeno didelį kiekį psichotropinių medžiagų – stiprų stimuliantą „kristalą“ ir sintetinius kanabinoidus. Vengdami policijos patikrinimo, narkotikus jie bandė išmesti per automobilio langą, tačiau šios medžiagos vėliau buvo rastos ir paimtos policijos pareigūnų.
Teismas skyrė griežtas laisvės atėmimo bausmes – aštuonerius metus moteriai ir devynerius metus vyrui. Teismas abu nuteistuosius pripažino recidyvistais.
Teismas taip pat iš dalies tenkino nukentėjusios civilinį ieškinį ir iš kaltinamųjų solidariai priteisė 12 tūkst. eurų neturtinei žalai.
Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
