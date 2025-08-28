Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Neįgalią moterį prostitute prievarta pavertę sutuoktiniai siunčiami į kalėjimą

2025-08-28 11:22 / šaltinis: BNS
2025-08-28 11:22

 Kauno apygardos teismas 25-erių ir 26-erių metų sutuoktiniams už prekybą žmonėmis, pelnymąsi iš kito asmens prostitucijos ir disponavimo psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą platinti, skyrė aštuonerius ir devynerius metus kalėjimo.

Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas

 Kaip ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra, Marijampolėje gyvenanti pora – teisėsaugai gerai žinomi asmenys.

0

Kaip ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra, Marijampolėje gyvenanti pora – teisėsaugai gerai žinomi asmenys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bylos duomenimis, sutuoktiniai, veikdami bendrininkų grupėje ir siekdami pasipelnyti, išnaudojo socialiai pažeidžiamą, neįgalią moterį prostitucijai.

Pasitelkę apgaulę, fizinį ir psichologinį smurtą, jie gabeno nukentėjusiąją po įvairius miestus – Klaipėdą, Marijampolę, Alytų – kur išnuomotuose butuose ar viešbučiuose ją prievarta vertė teikti seksualines paslaugas klientams. Už šias paslaugas gautus pinigus pasiimdavo nuteistoji.

Nukentėjusioji buvo nuolat stebima, kontroliuojama, nustatyti atvejai, kai siekiant paveikti nukentėjusios valią, jai buvo sugirdytos narkotinės ar psichotropinės medžiagos.

Byloje užfiksuotas epizodas, kai bendrininkai, sužinoję, kad auka slapta prašė pagalbos, ją nusivežė į laukus prie Marijampolės, kur vienas iš jų tampė moterį už plaukų ir grasino nužudyti bei užkasti.

Nustatyta, kad marijampoliečiai neteisėtai laikė ir gabeno didelį kiekį psichotropinių medžiagų – stiprų stimuliantą „kristalą“ ir sintetinius kanabinoidus. Vengdami policijos patikrinimo, narkotikus jie bandė išmesti per automobilio langą, tačiau šios medžiagos vėliau buvo rastos ir paimtos policijos pareigūnų.

Teismas skyrė griežtas laisvės atėmimo bausmes – aštuonerius metus moteriai ir devynerius metus vyrui. Teismas abu nuteistuosius pripažino recidyvistais.

Teismas taip pat iš dalies tenkino nukentėjusios civilinį ieškinį ir iš kaltinamųjų solidariai priteisė 12 tūkst. eurų neturtinei žalai.

Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

