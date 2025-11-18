Nausėdos patarėjas: grįžtama prie klausimo dėl naujų poligonų steigimo

„Pokalbiai su savivalda yra labai svarbūs, bet mes kalbame apie valstybinės svarbos objektą ir norėtume, kad būtų pasiektas tinkamas sprendimas. Be to, mes turime naują krašto apsaugos ministrą, kuris, atitinkamai, imsis papildomų pastangų kalbėtis su konkrečiomis savivaldybėmis“, – žurnalistams po VGT posėdžio teigė D. Matulionis.
„Šiandien labai detaliai apie tai nenorčiau kalbėti. Apie tai buvo kalbama, bet palikime tai, greičiausiai, dar gruodžio mėnesio VGT posėdžiui“, – pabrėžė jis
