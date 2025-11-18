 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėjas: grįžtama prie klausimo dėl naujų poligonų steigimo

2025-11-18 12:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 12:35

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Valstybės gynimo taryba (VGT) gruodį grįš prie klausimo dėl naujų poligonų steigimo. 

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis (nuotr. Elta)

„Pokalbiai su savivalda yra labai svarbūs, bet mes kalbame apie valstybinės svarbos objektą ir norėtume, kad būtų pasiektas tinkamas sprendimas. Be to, mes turime naują krašto apsaugos ministrą, kuris, atitinkamai, imsis papildomų pastangų kalbėtis su konkrečiomis savivaldybėmis“, – žurnalistams po VGT posėdžio teigė D. Matulionis.

„Šiandien labai detaliai apie tai nenorčiau kalbėti. Apie tai buvo kalbama, bet palikime tai, greičiausiai, dar gruodžio mėnesio VGT posėdžiui“, – pabrėžė jis

