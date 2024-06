Nausėdai įteiktas prezidento pažymėjimas – pasveikino vos 2 Seimo nariai

Konservatoriai teisinasi, kad arba nežinojo, arba turėjo neva svarbesnių reikalų, nors pripažįsta, kad sveikinti Šimonytę jiems būtų buvę daug smagiau.

Policija su švyturėliais ir iš paskos važiuojantis prezidento kortežas. Taip perrinktasis šalies vadovas Gitanas Nausėda atvyko į Seimą atsiimti popierinio įrodymo, kad jis yra Lietuvos prezidentas.

Tiesa, vaizdas ne visai įprastas – Nausėdą pasitiko ne Seimo pirmininkė, o Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovė.

Ceremonija surengta istorinėje Kovo 11-osios akto salėje. Tiesa, ji perrinktą prezidentą sutiko pustuštė.

Šis pažymėjimas, tai įrodymas, kad prezidentas yra prezidentas, tik ar kuriam nors Prezidentui pažymėjimą yra tekę panaudoti praktiškai, kam nors jį rodant, duomenų nėra.

„Natūralu, kad prezidentui, turbūt, niekada netenka rodyti savo pažymėjimo, kad įrodytų, kad jis yra prezidentas“, – sako Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petrionienė.

Pasveikino tik 2 Seimo nariai

Gitanas Nausėda pripažįsta, kad pažymėjimas atlieka labiau simbolinę funkciją.

„Na, tikrai neteko naudotis. Aš jį pasidėjau garbingoje vietoje, tą pirmąjį pažymėjimą, namuose, bet jokiais pragmatiniais tikslais savo pažymėjimo niekada nenaudojau. Na, tai yra tam tikras simbolis, kad rinkimai laimėti“, – teigia prezidentas.

Gavęs patvirtinimą, Nausėda, nors ir neprivalėjo, bet pats panoro pasakyti ir trumpą kalbą.

„Man atrodo, kad rinkimai yra toks reiškinys, kuriame procesas gal yra net svarbesnis, negu rezultatas. Turiu omenyje, kad rinkimų metu ir išryškėja, kiek mes esame brandūs, kaip valstybė, kiek esame brandūs, kaip demokratija“, – po įteikimo ceremonijos kalbėjo Gitanas Nausėda.

Šalies prezidento pareigas Gitanui Nausėdai patikėjo 886 tūkstančiai jam savo balsą atidavusių Lietuvos piliečių. Jis iš pradžių padėkojo visiems, kurie atėjo pagerbti rinkimų rezultato, bet tokių buvo vos kelios dešimtys. Daugiausia VRK ir kitų institucijų darbuotojų. Iš Seimo narių pasirodė tik 2 – Seimo pirmininkė, kuriai, tikriausiai, tą privalu daryti pagal protokolą, ir Valdemaras Valkiūnas.

„Vis tik prezidentas, ir tiek balsų gavęs, tiek jam suteikta jėgų, ir tas žingeidumas, smalsumas kiekviename žmoguje turi būti. Nes tai yra įvykis. Tai yra rimtas įvykis, kurį praleidus, paskui gailėsiesi“, – komentuoja Darbo partijos frakcijos narys Valdemaras Valkiūnas.

Teisinosi, kad nežinojo ar negalėjo

Tiesa, Seime tuo metu buvo ir kitų parlamentarų. Teisinosi, kad buvo užsiėmę, ar net nežinojo, kad vyksta toks renginys.

„Aš turėjau kitą svarbų renginį, terminologijos konferenciją, kurią sveikinau, tai taip pat turėjau įsipareigojimų“, – sako Konservatorių frakcijos narys Paulius Saudargas.

O konservatoriams, anot Saudargo, sveikinti Nausėdą ne toks ir didelis džiaugsmas.

„Kadangi mes turėjome savo kandidatę prezidento rinkimuose, natūralu, kad būtų džiaugsmo daug daugiau sveikinti savo kandidatę“, – aiškina P. Saudargas.

„Nežinojau, kad vyksta renginys. Kai nekviestas specialiai, tai per daug ir nesiverži nei per langus, nei per užpakalines duris“, – tikina Konservatorių frakcijos narys Mindaugas Lingė.

Nežino, ar pasirodys inauguracijoje

Prieš porą metų valdantieji jau buvo ignoravę Gitaną Nausėdą, kai prezidentūra į iškilmingą Liepos 6-ąjai skirtą pokylį ir pakvietė Seimo bei Vyriausybės narius. Valdantieji tuomet teisinosi, kad taip pat atsirado kitų reikalų, nors visi aiškiai matė, kad su Nausėda jie ne itin sutaria. O ar dabar ateis į oficialią Nausėdos inauguraciją liepos 12 d., sako nežinantys.

„Turbūt reikės įvertinti, kur tuo metu būsim, ar kažkur neišvykę, vasaros vidurys, tai visokiausių gali būti kitokių planų. Bet sakau, nežinau dar iš anksto“, – teigia M. Lingė.

„Jeigu pakvies, ir neturėsiu kitų be galo svarbių įsipareigojimų, nueisiu“, – sako P. Saudargas.

„Eisiu, jeigu bus laiko“, – pritaria V. Valkūnas.

Konstitucijoje numatyta, kad vienas žmogus Lietuvos prezidentu gali būti ne ilgiau kaip 2 kadencijas, tad po 5 metų Nausėda į šį postą pretenduoti jau nebegalės.

