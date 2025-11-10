 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda tvirtins Aleknavičienės kandidatūrą: iškėlė sąlygą dėl „Nemuno aušros“

Papildyta 13.55 val.
2025-11-10 13:47 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-10 13:47

Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda, susitikęs su kandidate į kultūros ministres Vaida Aleknavičiene, ketina tvirtinti jos kandidatūrą. Susitikime šalies vadovas iškėlė sąlygą dėl ministerijos politinės komandos – viceministrais negalės būti „Nemuno aušros“ atstovai, sako prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė. 

Vaida Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda, susitikęs su kandidate į kultūros ministres Vaida Aleknavičiene, ketina tvirtinti jos kandidatūrą. Susitikime šalies vadovas iškėlė sąlygą dėl ministerijos politinės komandos – viceministrais negalės būti „Nemuno aušros“ atstovai, sako prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė. 

REKLAMA
11

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidentas informuoja, kad jis tvirtins V. Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministres“, – pirmadienį nurodė ji. 

REKLAMA
REKLAMA

J. Karpavičienės teigimu, prezidentas išreiškė lūkestį, kad naujosios ministrės politinėje komandoje nebūtų „Nemuno aušros“ atstovų. 

REKLAMA

„Buvo aptarti labai konkretūs klausimai, aktualijos. Visų pirma, tie, kuriems būtini skubūs sprendimai – dėl būsimo ministro politinės komandos formavimo, aiškiai pabrėžiant, kad joje neturi būti „Nemuno aušros“ kandidatų“, – kalbėjo prezidento vyriausioji patarėja.

Aleknavičienę nustebino ruginienės skambutis

V. Aleknavičienė po susitikimo su prezidentu žadėjo išklausyti kultūros bendruomenę ir „garbingai nešti kultūros vėliavą“.

REKLAMA
REKLAMA

„Artimiausiu metu inicijuosiu nacionalinį kultūros dialogą, kuriame dalyvaus kultūros organizacijų, kūrėjų, regioninių centrų bei valstybės institucijų atstovai ir kartu sieksime, kad sprendimai būtų priimami ne už bendruomenę, o kartu su ja“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė V. Aleknavičienė. 

„Esu pasiruošusi garbingai nešti kultūros vėliavą“, – akcentavo ji.

Paklausta, ar žino, kodėl tiek ilgai buvo delsiama pateikti jos kandidatūrą į kultūros ministres, kandidatė atsakė negalinti pakomentuoti, nes nepriklauso koalicinei tarybai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kadangi ša nedalyvauju koalicinės tarybos veikloje, <...> tai aš turbūt komentuoti negalėčiau ir tai būtų neetiška“, – kalbėjo ji.

„O aš pati – jeigu jūs manęs klausiate, ar aš neįsižeidusi – tą dieną, kai nusprendžiau, kad renkuosi politikės kelią, aš sau išsikėliau tokius tikslus, kad mano tikslas yra dirbti dėl Lietuvos, dėl mūsų žmonių. Ir manau, kad ši situacija nėra ta, kur aš turėčiau galvoti ir diskutuoti apie kažkokius principus, nepasitenkinimą ar dar kažką. Aš manau, kad mes visi turime kuo greičiau susitelkti ir dirbti kultūros naudai“, – komentavo būsima ministrė.

REKLAMA

Visgi ji neslėpė, kad premjerės Ingos Ruginienės skambutis pasiūlyti kandidatuoti ją nustebino.

„Na, taip, skambutis mane nustebino“, – pripažino V. Aleknavičienė.

Ketina palikti dalį viceministrų

Kandidatė nurodė, kad į savo politinę komandą žada pakviesti vieną jau dirbančią viceministrę Anną Kuznecovienę. Su kita, Renata Kurmin, ji dar turės susitikti.

REKLAMA

„Jeigu mes kalbame apie dvi moteris, kuriuos šiuo metu yra paskirtos viceministrėmis, su viena viceministre aš jau esu susitikusi, mes jau bendravome ir manau, kad ji taip pat sutiks dirbti mano komandoje. Aš ją pakviesiu likti“, – apie A. Kuznecovienę kalbėjo V. Aleknavičienę.

„Su kita mes dar nediskutavome, nekalbėjome, bet mes susitikę pabendrausime ir, jeigu mūsų prioritetai atitinka, mes matome vienodai, kaip galėtume dirbti kartu, manau, kad galėsime dirbti kartu“, – dėstė ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad praėjusią savaitę buvo paskirti trys viceministrai. Trečiasis – prodiuseris Aleksandras Brokas – po keturių dienų darbo pasitraukė iš pareigų po žiniasklaidos paviešintų detalių apie jo ryšius su Remigijumi Žemaitaičiu, veiklą sektos bruožų turinčioje ritmologų organizacijoje.

Po mėnesio paieškų – Aleknavičienės kandidatūra

Pirmadienį premjerė Inga Ruginienė oficialiai pateikė prezidentui socialdemokratų Roberto Kauno bei V. Aleknavičienės kandidatūras į krašto apsaugos ir kultūros ministrus.

REKLAMA

Pastarosios politikės kandidatūra paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę į kultūros ministrės postą.

Tiesa, V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos davimo pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų.

REKLAMA

Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Jis ministru dirbo savaitę.

Spalio pradžioje LSDP taryba nutarė Kultūros ministeriją perimti iš „aušriečių“ savo atsakomybėn. Tuomet Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė teigė, kad V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia kandidatė vadovauti šiai ministerijai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu kultūros bendruomenė dėl padėties Kultūros ministerijoje tęsia protestus. Pasipiktinę socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vaida Aleknavičienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
Vaida Aleknavičienė: komandoje „aušriečių“ atstovų nebus
Vaida Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
„Aušriečiams“ Vaidos Aleknavičienės kandidatūra į kultūros ministres „problemos nekelia“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
2 klausimai
2 klausimai
2025-11-10 13:54
1. Kas apark konservatoriu nustatė, kad Nemuno Aušra yra antivalstybinė partija? Ar saugumas tą tvirtina?
2. Ar teisėtai išrinkta partija negali skirti savo kandidato į ministrus?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų