Nausėda tvirtins Aleknavičienės kandidatūrą: iškėlė sąlygą dėl „Nemuno aušros“

„Prezidentas informuoja, kad jis tvirtins V. Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministres“, – pirmadienį nurodė ji.
J. Karpavičienės teigimu, prezidentas išreiškė lūkestį, kad naujosios ministrės politinėje komandoje nebūtų „Nemuno aušros“ atstovų.
„Buvo aptarti labai konkretūs klausimai, aktualijos. Visų pirma, tie, kuriems būtini skubūs sprendimai – dėl būsimo ministro politinės komandos formavimo, aiškiai pabrėžiant, kad joje neturi būti „Nemuno aušros“ kandidatų“, – kalbėjo prezidento vyriausioji patarėja.
Aleknavičienę nustebino ruginienės skambutis
V. Aleknavičienė po susitikimo su prezidentu žadėjo išklausyti kultūros bendruomenę ir „garbingai nešti kultūros vėliavą“.
„Artimiausiu metu inicijuosiu nacionalinį kultūros dialogą, kuriame dalyvaus kultūros organizacijų, kūrėjų, regioninių centrų bei valstybės institucijų atstovai ir kartu sieksime, kad sprendimai būtų priimami ne už bendruomenę, o kartu su ja“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė V. Aleknavičienė.
„Esu pasiruošusi garbingai nešti kultūros vėliavą“, – akcentavo ji.
Paklausta, ar žino, kodėl tiek ilgai buvo delsiama pateikti jos kandidatūrą į kultūros ministres, kandidatė atsakė negalinti pakomentuoti, nes nepriklauso koalicinei tarybai.
„Kadangi ša nedalyvauju koalicinės tarybos veikloje, <...> tai aš turbūt komentuoti negalėčiau ir tai būtų neetiška“, – kalbėjo ji.
„O aš pati – jeigu jūs manęs klausiate, ar aš neįsižeidusi – tą dieną, kai nusprendžiau, kad renkuosi politikės kelią, aš sau išsikėliau tokius tikslus, kad mano tikslas yra dirbti dėl Lietuvos, dėl mūsų žmonių. Ir manau, kad ši situacija nėra ta, kur aš turėčiau galvoti ir diskutuoti apie kažkokius principus, nepasitenkinimą ar dar kažką. Aš manau, kad mes visi turime kuo greičiau susitelkti ir dirbti kultūros naudai“, – komentavo būsima ministrė.
Visgi ji neslėpė, kad premjerės Ingos Ruginienės skambutis pasiūlyti kandidatuoti ją nustebino.
„Na, taip, skambutis mane nustebino“, – pripažino V. Aleknavičienė.
Ketina palikti dalį viceministrų
Kandidatė nurodė, kad į savo politinę komandą žada pakviesti vieną jau dirbančią viceministrę Anną Kuznecovienę. Su kita, Renata Kurmin, ji dar turės susitikti.
„Jeigu mes kalbame apie dvi moteris, kuriuos šiuo metu yra paskirtos viceministrėmis, su viena viceministre aš jau esu susitikusi, mes jau bendravome ir manau, kad ji taip pat sutiks dirbti mano komandoje. Aš ją pakviesiu likti“, – apie A. Kuznecovienę kalbėjo V. Aleknavičienę.
„Su kita mes dar nediskutavome, nekalbėjome, bet mes susitikę pabendrausime ir, jeigu mūsų prioritetai atitinka, mes matome vienodai, kaip galėtume dirbti kartu, manau, kad galėsime dirbti kartu“, – dėstė ji.
Primename, kad praėjusią savaitę buvo paskirti trys viceministrai. Trečiasis – prodiuseris Aleksandras Brokas – po keturių dienų darbo pasitraukė iš pareigų po žiniasklaidos paviešintų detalių apie jo ryšius su Remigijumi Žemaitaičiu, veiklą sektos bruožų turinčioje ritmologų organizacijoje.
Po mėnesio paieškų – Aleknavičienės kandidatūra
Pirmadienį premjerė Inga Ruginienė oficialiai pateikė prezidentui socialdemokratų Roberto Kauno bei V. Aleknavičienės kandidatūras į krašto apsaugos ir kultūros ministrus.
Pastarosios politikės kandidatūra paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę į kultūros ministrės postą.
Tiesa, V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos davimo pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų.
Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Jis ministru dirbo savaitę.
Spalio pradžioje LSDP taryba nutarė Kultūros ministeriją perimti iš „aušriečių“ savo atsakomybėn. Tuomet Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė teigė, kad V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia kandidatė vadovauti šiai ministerijai.
Tuo metu kultūros bendruomenė dėl padėties Kultūros ministerijoje tęsia protestus. Pasipiktinę socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
