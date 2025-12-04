 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda siūlo dar vienai kadencijai skirti Grunskienę generaline prokurore

2025-12-04 11:17 / šaltinis: BNS
2025-12-04 11:17

Prezidentas Gitanas Nausėda į generalinio prokuroro pareigas Seimui teikia prokurorės Nidos Grunskienės kandidatūrą, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.

Nida Grunskienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda į generalinio prokuroro pareigas Seimui teikia prokurorės Nidos Grunskienės kandidatūrą, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.

REKLAMA
5

„Nida Grunskienė per penkerius kadencijos metus įrodė, kad yra principinga ir atsidavusi savo profesijai. Jos vadovavimo Generalinei prokuratūrai laikotarpiu institucijai teko ypatingi išbandymai, kuomet prasidėjus karui Ukrainoje reikėjo siekti šioje valstybėje karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui padariusių asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak G. Nausėdos, N. Grunskienės kompetencija ir profesinė patirtis nekelia abejonių – ji vertinama kolegų prokurorų ir kitų teisininkų, pasižymi aukštais moralės ir skaidrumo standartais.

REKLAMA
REKLAMA

N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų sausio 14 dienos.

Anksčiau, nuo 2013 metų, ji vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų (ONKT) skyriuje.

REKLAMA

Prezidentas pabrėžė, kad generaliniam prokurorui keliami aukščiausi profesinės kompetencijos, atsparumo politiniam poveikiui ir skaidrumo standartai.

Anot jo, generalinis prokuroras turi gebėti užtikrinti prokuratūros sistemos nepriklausomumą, būti aktyvus teisėkūros procese ir imtis lyderystės koordinuojant darbą su ikiteisminio tyrimo institucijomis.

Pasak prezidento, šioms pareigoms būtinas žmogus, kuris ne tik priima drąsius ir ne visada populiarius sprendimus, bet ir sugeba suprantamai paaiškinti jų būtinybę visuomenei.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal Prokuratūros įstatymą generaliniu prokuroru gali būti skiriamas asmuo, ne jaunesnis kaip 35 metų, nepriekaištingos reputacijos, mokantis valstybinę lietuvių kalbą, turintis Lietuvos pilietybę, aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, turintis ne mažesnį kaip dešimties metų tarnybos prokuroru ir (arba) teisėjo arba kito teisinio darbo stažą.

Konstitucija numato, kad generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.

Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
manau
manau
2025-12-04 11:38
kišeninė prokurorė
Atsakyti
Manau
Manau
2025-12-04 11:27
Dar viena galimybė apsidrausti
Atsakyti
Artistas
Artistas
2025-12-04 11:46
Pasol na...ui su šitą korumpuota boba,,skirti nauja,,ir kad ta nauja pradėtų tyrimus dėl komunisto ir visų kitų kurie buvo nepaliesti dėl savo kenkejisku veiksmu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų