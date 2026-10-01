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Nausėda Niujorke kalbėjosi su Trumpu: išgirdo svarbius žodžius

2026-10-01 14:41 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-01 14:41
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad per pastarąjį vizitą Niujorke trumpai kalbėjosi su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentu Donaldu Trumpu. Jis, anot šalies vadovo, teigiamai įvertino Lietuvos sprendimus gynybai skirti daugiau nei 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) bei ilgalaikius susitarimus dėl amerikietiškų suskystintų gamtinių dujų pirkimo.

Pasirašytas Kapčiamiesčio poligono steigimo įstatymas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (10)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad per pastarąjį vizitą Niujorke trumpai kalbėjosi su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentu Donaldu Trumpu. Jis, anot šalies vadovo, teigiamai įvertino Lietuvos sprendimus gynybai skirti daugiau nei 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) bei ilgalaikius susitarimus dėl amerikietiškų suskystintų gamtinių dujų pirkimo.

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„Mes turėjome trumpą pokalbį su prezidentu D. Trumpu ir to trumpo pokalbio metu aš, be abejo, turėjau galimybę pasidžiaugti pirmiausia tuo, kad mes skiriame gynybai daugiau kaip 5 proc. BVP. Tačiau taip pat tuo, kad pasirašėme 10 metų sutartį pirkti amerikietiškas suskystintas dujas“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.

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Pasak prezidento, D. Trumpas į informaciją apie energetinį bendradarbiavimą reagavo teigiamai.

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„Atsisveikinant pasakė: „Mes jus stebime, mes jūsų nepaliksime“, – teigė G. Nausėda.

Šalies vadovo teigimu, Lietuvos santykiai su JAV išlieka geri.

„Jungtinės Amerikos Valstijos traktuoja mus kaip labai rimtą, atsakingą ir solidų partnerį“, – sakė prezidentas.

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JAV nepakvietė Baltijos šalių į NATO susitikimą Lenkijoje

Naujienų portalas „Politico“ ketvirtadienį pranešė, kad D. Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių, taip pat – ir Baltijos šalių, į kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą.

Pasak šešių su pasirengimu susitikimui susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo Elbridge'o Colby iniciatyva rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė.

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Į jį, be kitų šalių, nepakviestos Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės. Diplomatams kilo klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuošalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir Aljanse atlieka svarbų vaidmenį.

ELTA primena, kad rugsėjį Niujorke G. Nausėda dalyvavo Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiuose.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda

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