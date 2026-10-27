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Nausėda apie suomių ir norvegų lyderių pokalbį su Kremliumi: pastangos dėl taikos – vertintinos

2026-10-27 20:05 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 20:05
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Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad visos pastangos, vedančios į Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigimą Ukrainai priimtinu būdu, yra vertintinos.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (10)

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad visos pastangos, vedančios į Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigimą Ukrainai priimtinu būdu, yra vertintinos.

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Tokią šalies vadovo poziciją po telefoninio pokalbio su Suomijos vadovu Alexander'u Stubbu antradienį perdavė Prezidentūra.

Suomių lyderis anksčiau antradienį pranešė kartu su Norvegijos premjeru Jonasu Gahru Store  turėjęs „atvirą ir turiningą“ pokalbį su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.

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„Lietuvos vadovas pažymėjo, kad visos pastangos, vedančios į Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigimą Ukrainai priimtinu būdu, yra vertintinos. Būtent tokiame kontekste Prezidentas vertina prieš porą dienų Osle įvykusį Norvegijos ir Suomijos vadovų susitikimą su JAV pasiuntiniais“, – teigiama Prezidentūros pranešime.

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FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda

Prieš šį pokalbį – spalio 20 dieną – Osle surengtas dviejų Šiaurės šalių vadovų, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo (Stivo Vitkofo) susitikimas. Nuotoliniu būdu jame taip pat dalyvavo JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris).

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Prezidentūros teigimu, G. Nausėda pasisako už europiečių dalyvavimą, tariantis dėl karo pabaigos sąlygų, tačiau „klausimas, kas ir su kokiu mandatu atstovautų Europai galimose derybose, lieka atviras“.

„Suomijos prezidentas informavo šalies vadovą apie pokalbio su V. Putinu turinį. Pokalbyje Suomijos Prezidentas ir Norvegijos Ministras Pirmininkas kalbėjo savo šalių vardu“, – rašoma pranešime.

A. Stubbas ir J. G. Store pokalbį inicijavo norėdami aptarti karą bei artėjančias trišales Rusijos, Ukrainos ir JAV derybas, kurios, kaip tikimasi, vyks lapkritį Abu Dabyje.

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