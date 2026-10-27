Nausėda perspėja: Europa turi reaguoti į grėsmingą realybę

„Mūsų prioritetus lemia dabartinė Europos geopolitinė realybė: Rusijos karas prieš Ukrainą, didėjančios hibridinės grėsmės, regioninis nestabilumas ir vis augantys konkurencingumo iššūkiai, į kuriuos Europa turi reaguoti čia ir dabar“, – Prezidentūros pranešime cituojamas G. Nausėda.
Susitikimo metu aptarti artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai, derybos dėl būsimos ES daugiametės finansinės programos, kitų metų gegužę vyksiantis neformalus EVT susitikimas Vilniuje.
Prezidentas pabrėžė, jog pirmininkaudama ES Tarybai Lietuva veiks kaip sąžininga ir nešališka tarpininkė, įsipareigojusi siekti ES strateginėje darbotvarkėje 2024–2029 metais nustatytų tikslų įgyvendinimo.
G. Nausėdos teigimu, daugiausia dėmesio Lietuva skirs saugumo ir gynybos stiprinimui, ES plėtros pažangai, konkurencingumo didinimui, vidaus saugumo ir demokratinio atsparumo stiprinimui bei socialinio saugumo užtikrinimui.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus pirmąjį 2027 metų pusmetį.
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