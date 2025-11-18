 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktinė drama Radviliškyje: policininkai iš pelkės traukė iki kaklo įklimpusį vyrą

2025-11-18 09:20 / šaltinis: BNS
2025-11-18 09:20

Radviliškyje, pelkėje, skęstantį vyrą naktį išgelbėjo policininkai, antradienį pranešė Šiaulių apskrities policija.

Policija (nuotr. Elta)

Radviliškyje, pelkėje, skęstantį vyrą naktį išgelbėjo policininkai, antradienį pranešė Šiaulių apskrities policija.

REKLAMA
2

Lapkričio 9-osios naktį pelkėje skęstantis vyras apie jį ištikusią nelaimę sugebėjo pranešti skubios pagalbos tarnybų telefonu, tačiau tikslios nelaimės vietos neįvardijo.

Apie 1.30 val. pagalbos besišaukiantį vyrą pirmieji surado Radviliškio rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėjai Augustė Kvedaraitė ir Raimondas Januška. Klampodami per pelkes, gerokai sušlapę ir baimindamiesi patys panirti į vandenį, pareigūnai galiausiai surado iki kaklo įklimpusį ir stipriai sušalusį žmogų.

Panaudodami gelbėjimo virvę, jie galiausiai ištraukė akivaizdžiai neblaivų 29 metų vyrą iš pelkės, parvedė iki tarybinio automobilio ir skubiai perdavė medikams. Jis teigė ėjęs namo, tačiau kaip atsidūrė pelkėje, taip ir liko neaišku.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų