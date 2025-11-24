 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Motuzas pripažįsta: siena su Baltarusija atverta skubotai

2025-11-24 08:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 08:47

Tęsiantis meteorologinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas pripažįsta, kad Lietuva sieną su Baltarusija atvėrė skubotai. Tačiau, kaip pabrėžia politikas, sprendimas priimtas siekiant greičiau išspręsti pasienyje įstrigusių vilkikų situaciją. 

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Tęsiantis meteorologinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas pripažįsta, kad Lietuva sieną su Baltarusija atvėrė skubotai. Tačiau, kaip pabrėžia politikas, sprendimas priimtas siekiant greičiau išspręsti pasienyje įstrigusių vilkikų situaciją. 

REKLAMA
1

„Paskubėjome (atverti sieną – ELTA) dėl to, kad didelį spaudimą darė vežėjai. Iš tikrųjų, jei įsigilintume į vežėjų situaciją, ji buvo labai sudėtinga. Kadangi buvo įkalinta ne tik technika, bet dalis vežėjų, taip pat ten buvo nemaža dalis ir prekių (…). Žinoma, tam tikro lygio derybos buvo, su pasienio tarnybomis. Mes girdėjome iš gerbiamo (Rustamo – ELTA) Liubajevo, kad Baltarusijos pusė labai rimtai į tai pažiūrėjo (…). Buvo patikėta gera Baltarusijos valia“, – pirmadienį LRT radijui teigė R. Motuzas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak URK pirmininko, sprendžiant kontrabandinių balionų problemą vėl turėtų būti sušauktas tarpinstitucinis pasitarimas. Be to, pasak R. Motuzo, svarbus bendradarbiavimas Europos sąjungos (ES) šalių lygmeniu, naujų sankcijų Baltarusijai įvedimas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Vėl turi rinktis įvairios mūsų už tai atsakingos institucijos ir vėl numatyti tam tikras priemones“, – sakė R. Motuzas. 

REKLAMA

„Kadangi mes šiandien išgirdome, kad tai jau vyksta ir Latvijos teritorijoje, mes matome, kad pirmiausia turi būti ir regioninis bendradarbiavimas. Žinoma, čia labai svarbi ir Lenkijos pozicija, nes jie atidarė tuos punktus. Aš manau, kad labai svarbi yra ir bendra ES pozicija (…). Turi būti sugriežtintos sankcijos Baltarusijai ir Rusijai ir dėl hibridinių grėsmių“, – dėstė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.

Anot Vilniaus oro uosto, beveik pusšeštos valandos buvo sustabdyta sekmadienį 18.55 val., atnaujinta – 0.25 val. bei pirmadienio naktį – nuo 1.40 val iki 3.25 val.

Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vilniaus oro uostas informavo, kad pirmadienį, dienos eigoje, gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai  su Baltarusija, jų veikla atnaujinta vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. 

Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų