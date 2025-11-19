 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mokytojų profsąjunga organizuoja mitingą: pasisakė ir Ruginienė

2025-11-19 15:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 15:02

Andriaus Navicko vadovaujamai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS) organizuojant mitingą, premjerė Inga Ruginienė viliasi, kad tiek Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM), tiek pastarajai profsąjungai pavyks rasti susitarimą dėl mokytojų algų kėlimo. 

Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Andriaus Navicko vadovaujamai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS) organizuojant mitingą, premjerė Inga Ruginienė viliasi, kad tiek Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM), tiek pastarajai profsąjungai pavyks rasti susitarimą dėl mokytojų algų kėlimo. 

0

„Labai viliuosi ir tikiuosi, kad susitarimas bus pasiektas. Švietimo ministrė intensyviai ir aktyviai dirba kiekvieną dieną su visomis profesinėmis sąjungomis, jų yra ne viena, švietimo srityje yra kelios profesinės sąjungos“, – po Vyriausybės posėdžio žurnalistams komentavo I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Premjerė taip pat patikino, kad pedagogų algų kėlimas ir toliau išlieka prioritetu. 

„Su pasiūlytu biudžetu kitais metais mes skiriame papildomai beveik 150 mln. mokytojų atlyginimų didinimui. Atitinkamai, 2027-2028 m. jau dvigubėja papildomas finansavimas. Tai yra tikrai nemaži skaičiai ir nemaži pinigai. Mes aiškiai sakome, kad švietimo sektoriaus darbuotojų atlyginimai didės ir didės pakankamai ženkliu procentu ir man atrodo, kad tą susitarimą esant norui galima rasti“, – teigė Vyriausybės vadovė. 

Kaip skelbta, LŠDPS atstovams toliau reiškiant nepasitenkinimą dėl sprendimo mokytojų algas kelti tik nuo kitų metų rugsėjo, pastarieji trečiadienį rengia mitingą prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM). 

Apie planuojamą mitingą buvo pranešta jau prieš kelias savaites, paaiškėjus, kad ŠMSM su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) susitarė nuo kitų metų rugsėjo mokytojų algas kelti 11,5 proc. Taip, pasak A. Navicko, buvo sulaužytas pedagogų bendruomenei duotas pažadas algas kelti jau nuo sausio. 

Savo ruožtu ŠMSM vadovė Raminta Popovienė tikina, jog šiuo metu numatyta algų kėlimo tvarka finansine prasme mokytojams yra pati palankiausia, o tam skirtą biudžeto dalį ministrė vadina rekordine. 

Be to, ministrė patikino, kad pirminis siūlymas nuo sausio atlyginimus kelti 5 proc. netiko nei pedagogų ir švietimo darbuotojų profsąjungoms, nei ministerijoms, o kiti, šiuo metu neatliepti lūkesčiai, esą negalėjo būti patenkinti dėl riboto valstybės biudžeto. 

