Mokytojai gavo ministrės pažadą – štai, kiek algas žada didinti nuo sausio

Švietimo ministrė siūlė mokytojų algas nuo rugsėjo kelti 11,5 proc., tačiau mokytojai reikalavo didinti jas nuo sausio beveik 8,5 proc. Šis dydis ne iš piršto laužtas – kolektyvinėje sutartyje su 4 profesinėmis sąjungomis numatyta, kad pedagogų algos turi augti 5 proc. daugiau, nei prognozuojamas šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas tais metais.
Piketas davė naudos
Praėjus vos 2 paroms po piketo, ministrė paskelbė, kad algas kels taip, kaip nori mokytojai. Algų didinimas nuo sausio biudžetui kainuos apie 250 mln. eurų. Didinant nuo rugsėjo, būtų šimtu mln. mažiau.
„Finansų ministerija praėjusią savaitę, per paskutinius mūsų susitikimus kartu su premjere, sutiko. Kalbėjomės ir mums pavyko įtikinti, kad labai svarbu atliepti pedagogų lūkesčius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Finansų ministras sako, kad tik sutarta rasti papildomą 100 mln. eurų.
„Žiūrėsime visą biudžeto projektą ir padarysime taip, kad mokytojams būtų papildomai skirta“, – teigia finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Iš ko bus nurėžta mokytojų naudai, ministras teigia dar nežinantis.
Ministras taip pat prasitaria, kad algas didinti taip, kaip prašo mokytojai, sutiko iš dalies todėl, kad tokiu būdu mažesnė našta teks 2027–2028 metams.
„Labai didelis krūvis ir stresas laukia 2027–2028 metais. Žinant, kad 2027-ieji Lietuvai bus šiek tiek lėtesni, nuspręsta didesnį krūvį priimti 2026-aisiais, kad augimas būtų tolygesnis“, – aiškina K. Vaitiekūnas.
Piketą dėl atlyginimų prie ministerijos organizavęs Andrius Navickas rezultatu patenkintas.
Tuo metu dėstytojams daugiau nei 8 proc. algų didinimas nuo sausio atrodo per mažas – jie nori beveik 9 proc.
Tęsia derybas su ministre
„Mes siekiame, kad būtų susiderėta ties mūsų nusileista riba – iki 8,9 proc., arba kad būtų pasiūlytos alternatyvos, kurios mus tenkintų“, – sako Aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų pirmininkas Sigitas Vaitkevičius.
Algų didinimu nepatenkintas Aukštųjų mokyklų profesinės sąjungos pirmininkas tęsia derybas su ministre.
Dar 3 kitų profesinių sąjungų vadovai nori užsitikrinti, kad algos kiltų ir 2027, ir 2028 metais.
„Pagal rugsėjo 11 dienos Finansų ministerijos prognozes 2027 metais pedagogų darbo užmokestis turėtų didėti 6,03 proc., o 2028 metais – 6,02 proc.“, – teigia Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas.
Į derybas dėl ateinančių metų atvykusi profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė teigia, kad bent jau pažadai dėl kitų metų jos atstovaujamą bendruomenę tenkina.
„Mūsų žmonės kalbėjo, kad reikia didinti nuo sausio mėnesio, nes viskas brangsta – ir šildymas kainuoja brangiau“, – sako „Solidarumo“ pirmininkė Aldona Kindurienė.
„Pasikeičia valdžios ir sako: sorry, bet mes to, ką praeityje susitarėme, nelabai norime vykdyti. Ne tame esmė. Klausimas, ar mokytojo profesija išliks prestižinė, ar mes dar siekiame kažko, ar ne“, – tikina federacijos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.
Kada bus rastas galutinis sutarimas dėl algų didinimo, nei ministrė, nei pedagogai kol kas prognozuoti nelinkę.
