Mitalas: Laisvės partija kels 10 kandidatų į merus

Šeštadienį Laisvės partijos Vilniaus skyriaus visuotinis susirinkimas ketina patvirtinti kandidatą į sostinės merus ir kandidatų į sostinės savivaldybės tarybą sąrašo lyderį.
V. Mitalas sakė, kad partija turi apie 70 kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą – didesnę komandą nei per 2023 metų savivaldos rinkimus. Tarp „laisviečių“ kandidatų – dabartinis savivaldybės tarybos narys ir buvęs sostinės meras Remigijus Šimašius, buvusios Seimo narės Monika Ošmianskienė ir Morgana Danielė, buvęs vidaus reikalų ministras „valstiečių“ vadovautoje Vyriausybėje Eimutis Misiūnas, mokytojas Alius Avčininkas, verslininkas Adomas Bukauskas.
„Manau, kad Vilniuje reikia suderinti du dalykus: ambiciją ateičiai ir greitį reaguojant į žmonių problemas bei sprendžiant svarbiausius klausimus. Miesto progresas matuojamas ne tiktai kilometrais ir ne tiktai bortais. Miesto progresas matuojamas naujais projektais, kurie iš tikrųjų padeda miestiečiams įgyvendinti savo ambicijas. Tam, kad miestas nesulėtėtų, neiškristume iš tarptautinių reitingų lyderių, kas dabar truputėlį vyksta, mes parengėme išsamią programą, kuri šiandien bus taip pat patvirtinta ir eisime į rinkimus su šūkiu: „Vilnius tavo pusėje“, – prieš renginį žurnalistams sakė V. Mitalas.
Anot jo, kitą savaitę Laisvės partija tvirtins dešimt kandidatų į savivaldybių merus. Tai, kaip aiškino, daugiau nei per praėjusius savivaldos rinkimus.
„Priminsiu, kad tie rinkimai baigėsi šiek tiek nesėkmingai, nes pritrūko labai nedaug balsų tiek Kaune, tiek Klaipėdoje, tiek Šiauliuose patekti į miestų tarybas. Mes buvome, sakykime, per plauką. Dabar Kaune esame suvieniję jėgas su Žaliųjų partija – darome bendrą sąrašą. Šiauliuose mes vienijame jėgas su Liberalų sąjūdžiu ir vienu komitetu. Tam, kad galėtume bendrai taip pat turėti atstovų tuose miestuose. Aš sakyčiau, kad situacija yra ambicingesnė, nei ji buvo 2023 metais, ir mes dabar tam skiriame, tiesą sakant, daugiau dėmesio, negu kad 2023 metais skyrėme. Nes puikiai suprantame, kad būtent nuo savivaldos gali prasidėti tie kiti kandidatai ir kituose rinkimuose – Seimo rinkimuose“, – aiškino V. Mitalas.
Laisvės partija kandidatus į merus žada kelti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniaus rajone, Trakuose, Visagine, Šakiuose ir Telšiuose. Taip pat „laisviečiai“ ketina turėti keliolika kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašų.
„Tikrai norime, kad turėtume atstovus ne tiktai Vilniaus miesto taryboje, bet ir kitose savivaldybėse turėtume savo atstovus. Nes dabar turime Vilniaus mieste, Vilniaus rajone ir taip pat į Telšius buvo išrinktas mūsų žmogus, mūsų kandidatas. Dabar siekiame tikrai vienareikšmiškai tą padidinti ir matome tam galimybių“, – sakė V. Mitalas.
„Didžiausias prioritetas yra didžiuosiuose miestuose, plius tos savivaldybės, kurios veikia aktyviai – tai Vilniaus rajonas ir Visaginas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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