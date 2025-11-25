 
Lietuva > Aktualijos

Ministrė įvardijo, kas prisidėjo prie E.sveikatos sutrikimų

2025-11-25 16:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 16:18

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tikina, jog prie kelias savaites trukusių E.sveikatos trukdžių iš dalies prisidėjo nepakankamas Registrų centro dėmesys šiai sistemai ir žmogiškųjų išteklių stoka. 

Marija Jakubauskienė (nuotr. P. Peleckio) BNS Foto

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tikina, jog prie kelias savaites trukusių E.sveikatos trukdžių iš dalies prisidėjo nepakankamas Registrų centro dėmesys šiai sistemai ir žmogiškųjų išteklių stoka. 

4
„Čia yra daugybės metų problema. Kažkada buvo priimtas sprendimas perkelti E.sveikatą į Registrų centrą. Registrų centre dirba tam tikras skaičius darbuotojų ir E.sveikata, nepaisant to, kad ji yra didesnė už visas kitas Registrų centre aptarnaujamas sistemas, nesulaukia tinkamo dėmesio“, – laidoje „Iš esmės“ antradienį kalbėjo ministrė. 

REKLAMA

„(Ši problema kyla – ELTA) iš Registrų centro žmogiškųjų pajėgumų ribotumo. (Registrų centras – ELTA) turi programuotojų tiek, kiek turi, tai nesulaukiant tinkamo dėmesio, tas atnaujinimas ir palaikymas nevyksta taip kokybiškai ir sklandžiai, kaip norėtume“, – akcentavo ji. 

Antradienio rytą sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas užsiminė, jog kol kas neatmetama galimybė ir atjungti E.sveikatos sistemą nuo ją šiuo metu prižiūrinčio Registrų centro. Vis dėlto, pasak viceministro, toks procesas užtruktų itin ilgai. 

Anksčiau šį mėnesį buvo atlikti didelės apimties E.sveikatos atnaujinimo darbai. Atnaujinta technologinė sistemos dalis, įdiegti nauji funkcionalumai, susiję su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais.

Po atnaujinimo, medikų bendruomenė pranešė, kad E.sveikatos sistema sutriko – neįmanoma išrašyti vaistų, siuntimų, pasirašyti dokumentų ir atlikti kitų būtinų darbų.

E. sveikatos sistemą prižiūri Registrų centras. 

