„Tai iš esmės reikia įvertinti visus tuos galimus sprendinius, kuriuos turime ant stalo. Aš juos premjerui pateiksiu, yra, iš tiesų, gal keturios alternatyvos, kaip mes galime judėti į priekį, bet tai nebus itin greitas procesas“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministras.
Jis pažymėjo, kad pagal galiojančią tvarką priedangos turi būti paruoštos atlikti savo funkciją per 12 valandų, nes taikos metu jos gali būti naudojamos ir kitoms reikmėms.
„Mes tų sprendimų ieškojome jau seniai, mes matome tą problematiką, kad ne visos priedangos yra prieinamos tada, kada jų reikia“, – teigė M. Katelynas.
Anot jo, viena pagrindinių kliūčių – skirtinga priedangų nuosavybė, nes dalis jų priklauso savivaldybėms ar valstybei, kitos – privatiems subjektams.
„Mes turime galimybę pasakyti, kad savivaldybės privalo, valstybinės įstaigos privalo, bet privačiam verslui nurodyti kažkaip imperatyviai, kad jie turi padaryti (atverti priedangas – BNS), mes tokios galimybės neturime“, – sakė ministras.
M. Katelynas taip pat pabrėžė, kad visiškai automatizuota priedangų atrakinimo sistema būtų pernelyg brangi.
Pasak jo, naujų priedangų atrakinimo sprendimų diegimas turėtų vykti etapais.
„Tikiuosi, kad reikšminga dalis būtų padaryta 2027 metais, jeigu tam būtų skirtas papildomas finansavimas“, – teigė M. Katelynas.
Kaip rašė BNS, po lapkričio pirmoje pusėje užfiksuotų oro erdvės incidentų premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė Vidaus reikalų ministerijai ieškoti technologinių sprendimų, kad paskelbus aukščiausio lygio pavojų priedangos atsirakintų automatiškai.
Premjero teigimu, šiam projektui numatoma pasitelkti Gynybos fondo lėšas, o pirmojo proveržio tikimasi 2027 metais.
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