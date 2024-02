Mentorius Gintautas Strolys. Greiti, paviršutiniški žmonės ir gyvenimas antraščių ritmu

Šiame paviršutiniškų žmonių pasaulyje, kiekvienas stengiasi būti „kažkuo“, bet tuo pačiu metu jie tampa „niekuo“. Jie dalijasi momentais, kurie atrodo kaip iš tobulų filmų scenos, bet jų tikrasis gyvenimas yra kaip neįjungtas televizorius – juodas ir tuščias.

Jeigu būtų siekis paversti aplinkinius vergais, vienas iš efektyviausių būdų tai skatinti siekti individualių tikslų ir lėkti nemąstant. Čia žmonės būtų raginami nuolat skubėti, veikti impulsyviai, nesuteikiant laiko gilintis į esmę ar mąstyti apie ilgalaikes pasekmes. Kiekvienas asmuo būtų skatinamas siekti tik asmeninės „čia ir dabar“ naudos, ignoruojant bendruomenės ar artimųjų poreikius. Siekiant užauginti stiprų asmeninį ego, būtų skatinama konkurencija ir savanaudiškumas, o ne bendradarbiavimas ir parama.

Ši strategija reiškia, kad asmenys yra nukreipiami nuo bet kokio gilesnio žmogiškosios prasmės suvokimo. Jie skatinami veikti atsižvelgiant į konkrečiu momentu kylančius poreikius ir emocijas, nekreipiant dėmesio į ilgalaikį savo veiksmų poveikį. Tokioje aplinkoje žmonės tampa labiau susikoncentravę tik į savo pačių siekius ir ambicijas, o tai trukdo jiems matyti platesnį vaizdą ir suprasti bendruomenės vertę ir reikšmę. Be to, nuolatinis lėkimas ir veiksmų be susimąstymo skatinimas sukuria paviršutinišką gyvenimo būdą, kuriame svarbiausia ne kokybė, o asmeninis greitis ir rezultatas.

Paviršinių žinių era yra mūsų laikų paradoksas, kur antraštės tampa ne tik informacijos šaltiniu, bet ir klaidingos išminties simboliu. Įsivaizduokite žmogų, kuris naršo internete ir gyvenime skaitydamas tik antraštes, jaučiasi lyg būtų išmokęs viską, ko reikia. Tai lyg paviršutinio mąstymo viršūnė – žmonės mano, kad per porą sekundžių sugebėjo suvokti kompleksišką straipsnio ar problemos esmę. Jie greitai perbėga akimis per antraštes, kurios dažnai yra sukurptos taip, kad patrauktų dėmesį, bet ne visada atspindi teksto turinį. Tokiais žmonėmis lengvai manipuliuojama, nes jų suvokimas apie pasaulį yra statomas ant paviršutiniškumo, dažnai iškreiptų faktų ir sensacingų, bet nepagrįstų teiginių. Tai lyg modernaus gyvenimo realybė – turime begalę informacijos, tačiau mūsų supratimas apie ją tampa vis seklesnis. Taip gyvenimas tampa panašus į paviršutinišką žurnalą, kurio puslapius verčiame, nė neįsigilinę į straipsnius iki galo.

Antraštiniai žmonės, gyvenantys šiuolaikinėje, nuolat skubančioje visuomenėje, dažnai susiduria su laiko troškulio jausmu. Technologijos turėtų sutaupyti mūsų laiką, šie žmonės atrodo visada skubantys ir niekada neturintys pakankamai laiko. Jų gyvenimas – tarsi nuolatinis lėkimas per gyvenimo antraštes, kuriose jie prabėgom ieško papunkčiui išdėstytų greitų atsakymų ir sprendimų, nesigilindami į viską tiek, kad iš tiesų suprastų. Jų dienos tampa serija paviršutiniškų užduočių ir trumpalaikių susitikimų, kurie, vienas po kito, sudaro jausmą, lyg būtų nuolat galinėjamasi su laiku. Toks gyvenimo būdas neleidžia patirti gyvenimo gylio, o tik paviršutiniškai paliečia daugybę dalykų, kurie ir liks iki galo nepažinūs. Tai tampa savotiška modernios visuomenės liga, kurioje laikas nebe toks vertingas išteklius, o veikiau amžinas varžovas, su kuriuo visi kovoja, bet niekada nelaiko savo rankose.

Gyvenimas laiko taupymo ritmu atrodo kaip modernaus žmogaus vergija, tačiau kyla klausimas – kur ištirpo tas sutaupytas laikas? Investuojame į įvairias technologijas ir metodus, siekdami „išspausti“ kuo daugiau iš kiekvienos minutės, tačiau paradoksalu, kad šis sutaupytas laikas tarsi ištirpsta mūsų rankose. Vis daugiau darbo įrankių, efektyvumo seminarų, greito maisto ir net greitųjų skaitymo programų turėtų mums suteikti daugiau laisvo laiko. Tačiau atrodo, kad šis laisvas laikas niekada nesuformuoja jaučiamo laisvės pojūčio. Vietoj to, mes tampame dar labiau įtraukti į nuolatinį veiklų ratą, kur kiekvienas „sutaupytas“ momentas yra nedelsiant pakeičiamas nauja užduotimi ar veikla. Tai sukuria iliuziją, kad gyvename greičiau ir efektyviau, tačiau iš tikrųjų mes tik sukamės didesniu greičiu tame pačiame rate, prarasdami galimybę patirti gyvenimo pilnatvę ir ramybę. Sutaupytas laikas turėtų suteikti gilesnį įsijautimą, atsipalaidavimą ir asmeninį augimą, tačiau dažnai jis tampa tik dar vienu skaičių žaidimu mūsų užimtumo sąskaitoje. Ironiška, kad bandydami laimėti prieš laiką, mes dažnai pralaimime savo gyvenimo kokybę.

Gyvenimo tempas yra tarsi magnetas, kuris traukia panašaus mąstymo ir gyvenimo būdo žmones. Kai nusprendžiate sulėtinti savo gyvenimo ritmą, atrandate, kad per nepilnus metus iš esmės pasikeičia dauguma jūsų draugų ir socialinė aplinka. Tai nėra atsitiktinumas, o gyvenimo būdo pasirinkimo pasekmė. Sulėtėjus, jūs pradedate vertinti kitokius dalykus: kokybišką laiką, gilesnius pokalbius, sąmoningumą ir dėmesį akimirkai. Tai reiškia, kad daugelis ankstesnių pažįstamų, kuriems greitis ir veikla buvo gyvenimo pagrindas, natūraliai dingsta iš jūsų kasdienybės. Jie gali jaustis nepatogiai ar net pasimetę dėl jūsų pasirinkimo, nes dabar jūsų vertybės ir prioritetai skiriasi. Pakeitus gyvenimo tempą, atsiranda nauji ryšiai su žmonėmis, kurie taip pat vertina lėtumo filosofiją, atsiduoda kiekvienam momentui ir mėgaujasi gyvenimo ramybe. Tai nėra lengvas ar greitas procesas, bet jis rodo, kaip smarkiai mūsų gyvenimo būdas veikia mūsų socialinius ryšius. Galiausiai, sulėtėjęs gyvenimas ne tik performatuoja jūsų kasdienybę, bet ir atveria duris į naują, kitos prasmės ir autentikos socialinę aplinką.

Tikrasis gyvenimo grožis slypi ne antraštėse ir išoriniame įvaizdyje, bet autentiškuose žmogiškuose ryšiuose, nuoširdžiose emocijose ir gebėjime priimti savo ir kitų trūkumus. Šis suvokimas veikia kaip atsivėrimas veikėjams ir skaitytojui, atskleidžiant, kad tikras gyvenimo turinys yra kur kas gilesnis nei bet kokia paviršutiniškai spindinti antraštė.