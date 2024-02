Mentorius Gintautas Strolys. Vargšai loterijų milijonieriai. Kodėl laimėtojai neišlaiko laimėtų pinigų?

Šis momentas, tarsi gyvenimo loterijos bilietas, kur tikėjotės, kad jis atneš laimę, bet neįvertinote tikrosios šio laimėjimo svorio reikšmės. Didžioji dalis loterijos milijonierių, kurie per naktį tampa turtingais, neturi nė mažiausio supratimo, kaip tvarkytis su „pakeltu“ naujuoju turtu.

Dar įsivaizduokite žmogų, kuris visą gyvenimą praleido dirbdamas su paprastomis elektros baterijomis. Jis buvo pripratęs prie saugaus ir suprantamo energijos šaltinio. Tačiau vieną dieną jam gyvenimas „padovanojo“ nemokamą atominį reaktorių ir, neįvertindamas rizikos bei savo patirties trūkumo šioje srityje, prisilietė ir mirė. Tai reiškia, kad gyvenime susidūrę su milžiniškais pinigais susiduriame ir su iššūkiais, kurie yra visiškai kitokio lygio nei tie, prie kurių esame pripratę kasdieniame gyvenime.

Kaip žmogus, kuris visą gyvenimą dirbo su nedidelės galios baterijomis ir staiga susiduria su didelės galios elektra, taip ir loterijos laimėtojas gali būti priverstas susidoroti su situacijomis ir sprendimais, kurie yra visiškai kitokio masto. Staigus perėjimas nuo pažįstamos rutinos prie milžiniškų, nepažįstamų iššūkių gali būti ne tik sunkus, bet ir pavojingas gyvybei. Išmintingas senelis pasakytų: „Čia tau ne baterijas keisti vaikiškoje mašinėlėje“„

Pradėkime nuo „loterinės“ svajonės. „Aš laimėsiu milijoną, ir viskas bus gerai“, – sakome sau, nesuprasdami, kad pinigai neatsako į klausimą „kaip toliau gyventi?“ Tai tarsi sakyti: „Turėsiu 300 kg štangą, ir aš būsiu stiprus“. Bet ar tikrai? Loterijos laimėjimas dažnai atneša daugiau galvos skausmo nei džiaugsmo. Staigus turto prieaugis gali sukelti naujas problemas, o tada jau neaišku – kas yra tikri draugai, o kas – tik nori pasinaudoti. Tai yra kaip staigus perėjimas nuo lengvų hantelių prie sunkios štangos – jūs neturite nei reikiamų raumenų, nei patirties kaip ja saugiau naudotis.

O kaip dėl to, kad laimėtas milijonas skiriasi nuo uždirbto? Čia prasideda tikroji gyvenimo mokykla. Kai uždirbate milijoną pamažu, kiekvienas uždirbtas euras yra kaip viena treniruotė stiprėjimo kelyje. Jūs auginate savo finansinius raumenis, mokotės tvarkytis su pinigais, suvokiate jų vertę. Tuo tarpu loterijoje laimėtas milijonas atrodo kaip svorio metimas be prakaito – tai tarsi staigus žingsnis į didžiąją areną be jokio pasiruošimo. Tačiau, kaip ir fizinėse treniruotėse, tikrasis pasiruošimas yra kantrybė, nuoseklumas ir supratimas, kad kiekviena sėkmė reikalauja laiko ir pastangų.

Pinigai yra kaip energija. Kai kurie žmonės tik keičia „baterijas“, o kiti geba dirbti su didesne įtampa, ir tai reikalauja atsakomybės bei įvairių savybių. Pinigai taip pat yra lyg karo zona, nes jų niekas nemoka už gražius žodžius ar gražias akis, išskyrus galbūt nedidelius „trupinius“. Žmonių požiūris į pinigus gali labai skirtis, ir kiekvienas turi savo nuomonę, bet ne visi turi argumentus ją pagrįsti.

Pinigai, kaip ir bet kokia kita energija, neatsiranda iš niekur. Reikia turėti žinių arba fizinių jėgų, kad galėtumėte ją paversti pinigais. Pinigai suteikia galimybę keistis ir kaupinį energiją. Tačiau reikia prisiminti, kad gamtoje didieji energijos turėtojai užtikrina, jog energija būtų mažinama infliacijos būdu, kad būtų panašiai kaip baterijose, kuriose su laiku energija dingsta.

Dideli pinigai, kaip ir aukšta įtampa, gali būti galinga ir pavojinga. Kai žmonės patiria didelį šios energijos ar sėkmės antplūdį, jie gali susidurti su iššūkiu tinkamai tvarkyti šią energiją. Tai lyg susidurti su aukšta įtampa – net neprisilietus prie jos, gali būti „nukirstas“ dėl per didelės įtampos. Žmonės, nesugebantys suvaldyti savo pinigų, gali prarasti kontrolę ar net patirti žalingų padarinių netik sau bet ir visai giminei ar kitiems artimiems.

Yra daugybė pavyzdžių, kai asmenys, staiga susiduriantys su dideliu turtu, populiarumu ar kitokia sėkme, nesugeba tinkamai valdyti šių išteklių ir galiausiai patiria neigiamų pasekmių. Tai gali būti susiję su finansiniais nuostoliais, asmeniniais konfliktais, psichologine našta ar netgi sveikatos problemomis. Tai rodo, kad finansų valdymas reikalauja ne tik emocinio stabilumo, bet ir gebėjimo atsakingai tvarkyti naujai atsiradusius išteklius ir papildomas galimybes.

Svarbu suprasti, kad pinigai ir žinios yra skirtingos energijos formos, tačiau abu šie ištekliai gali būti konvertuojami ir naudojami vienas kito praturtinimui. Pinigai, panašiai kaip ir energija, gali būti paverčiami į įvairias formas: gali būti investuojami, išleidžiami ar taupomi. Žinios, kita vertus, yra kaip intelektualinė energija, kuri gali būti naudojama norint sukurti naujas vertybes, įgyvendinti idėjas ar net uždirbti pinigus.

Tai yra savotiškas energijos mainų procesas, kuriame pinigai gali skatinti žinių augimą, o žinios gali padėti protingai valdyti ir dauginti pinigus. Štai kodėl, net ir laimėjus loterijoje, svarbu investuoti į savo asmeninį ir intelektualinį tobulėjimą. Taip, kaip sportininkas, norintis pakelti 200 kg štangą, pirmiausia turi investuoti laiką ir pastangas į savo fizinį tobulėjimą, taip ir loterijos laimėtojas turėtų investuoti į žinias ir įgūdžius, kurie padės jam išmintingai tvarkyti savo naujai įgytą turtą.

Tai buvo tik vienas nedidelis matymo kampas, paaiškinantis kodėl situacija yra tokia, kokia ji yra. Svarbu pabrėžti, kad šiame kontekste nesigilinau į prigimtinį mentalitetą, kuris taip pat yra svarbus aspektas norint suprasti žmonių elgesį ir jų reakcijas į išorinius dirgiklius, tokius kaip sėkmė, laimė ar pinigai. Prigimtinis mentalitetas veikia kaip pagrindinis matymo ir veiksmo filtras streso metu, per kurį mes matome ir interpretuojame pasaulį, o tai yra tema, apie kurią ketinu daugiau parašyti ateityje.