Meno mylėtojo patarimai: renginiai, koncertai, parodos paskutinį 2022-ųjų žiemos mėnesį

Parodos

Nacionalinėje dailės galerijoje atidaryta vieno ryškiausių savo kartos šiuolaikinių Lietuvos menininkų Dariaus Žiūros paroda „Portretai“, kurią kuruoja vienas iš Mo muziejuje veikiančios parodos „Susitikimas, kurio nebuvo“ kuratorių Anders Kreuger. Paroda veiks iki 2023 metų vasario 19 dienos.

Rupert pristato šešis mėnesius trukusios Alternatyvios edukacijos programos baigiamąją parodą „Adero“, vykstančią „Tech Zity Lilium“ siuvyklos vietoje iki gruodžio 12 dienos.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje eksponuojama Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato fotomenininko Antano Sutkaus paroda, skirta Vytauto Landsbergio jubiliejui. Parodą bibliotekos Valstybingumo erdvėje galima apžiūrėti iki gruodžio 30 dienos.

Vytauto Kasiulio dailės muziejuje atidaryta paroda-ekspozicija „Lygtis su nežinomaisiais. Lietuvos dailininkai Vokietijoje nuo 1945 iki dabar“, skirta Lietuvos menininkams Vokietijoje. Paroda veiks iki kitų metų lapkričio mėnesio pabaigos.

Lietuvos meno pažinimo centre „Tartle“ vyksta paroda „Vilnius amžinai. Dailės kūrinių ir vadovų po miestą dialogas“, pristatanti XIX a. vidurio – XX a. antros pusės laikotarpio meno kūrinių Vilniaus motyvais kolekciją ir literatūros apie miestą bei istorinių vadovų rinkinį.

Kaunas atsisveikina su „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ titulu ir dar galima suspėti žiemą į kelis kultūros sostinės renginius:

Kauno fotografijos galerijoje atidarytas parodos „The Family of Man“ (liet. Žmogaus šeima) fragmentas. Tai pirmas kartas, kai viena žymiausių meno istorijoje fotografijos parodų pristatoma Lietuvoje. Kauno fotografijos galerijoje eksponuojama parodos „The Family of Man“ pagrindinės dalies reprodukcija, susidedanti iš šeimos fotografijų. Paroda veiks iki gruodžio 31 dienos.

Galerija „Meno parkas“ Kaune pristato Filip Markiewicz parodą „Ultrasocialinis popsas“ (Ultrasocial Pop), kurioje keliamas tikslas – išsiaiškinti, kaip veikia „Ultra“, „Socialus“ ir „Pop“ šiuolaikinės propagandos sistemos. Paroda veiks iki gruodžio 31 dienos.

„XIV Jaunojo tapytojo prizas“ konkurso finalininkų darbai iki 2023 metų sausio pabaigos eksponuojami Vilniaus paveikslų galerijoje. Šiais metais geriausiu jaunuoju tapytoju Baltijos šalyse buvo paskelbtas Linas Kaziulionis.

LDS galerijoje „Arka“ iki gruodžio 10 dienos veikia 7-oji Vilniaus keramikos meno bienalė „(Al)chemija“ bei praėjusios bienalės laureatės Rūtos Šipalytės personalinė paroda „Patirčių salos“.

Grupė „lazy diamond’s underground“ pristato debiutinio muzikos albumo „Stone Poetry“ audiovizualinę instaliaciją „Stone Poetry“. Visoms albumo muzikinėms kompozicijoms sukurti unikalūs dailės darbai, eksponuojami instaliacijoje MMLAB erdvėje. Veiks iki gruodžio 10 dienos.

„Meno avilys“ Vilniuje pristato grupinę parodą „Nemiga“, kuri yra meninink(i)ų filmų ir judančių vaizdų festivalio VIDEOGRAMOS’22 dalis. Ekspozicija įrengta „Meno avilio“ sinematekos peržiūrų kambariuose Vilniuje. Parodoje pristatomi menininkų Tomo Kobialkos, Peterio Wächtlerio ir Sallamari Rantalos kūriniai. Paroda veiks iki gruodžio 11 dienos.

2021 m. „Jaunojo tapytojo prizas“ laimėtojo Dominyko Sidorovo paroda „Stebuklai“ iki gruodžio 13 dienos veikia Pamėnkalnio galerijoje.

Baroti galerija Klaipėdoje užbaigdama parodinį ciklą „Plius minus trisdešimt“ kviečia į „The Rooster Gallery“ (Vilnius) atstovaujamų menininkų grupinę parodą „Sode“. Paroda veiks iki gruodžio 13 dienos.

VDA galerijoje Artifex atidaryta Simonos Rukuižaitės paroda „Pamatai”. Paroda veiks iki gruodžio 13 dienos.

VDA galerijoje „Akademija” veikia dvi naujos parodos: Mato Janušonio naujausių skulptūrų ir instaliacijų paroda „Švininis dangus“ bei Algio Sprindžiūno tapybos ir skulptūros paroda „Blue Real Be Screen“. Parodos veiks iki gruodžio 16 dienos.

„Editorial“ erdvėje Vilniuje veikia jaunosios kartos menininkės Marijos Olšauskaitės paroda „I Want to Stuff My Heart with Moss“ (liet. Noriu užkimšt savo širdį samanom), kurioje autorė pristato naują, specialiai šiai parodai kurtą filmą. Paroda veikis iki gruodžio 17 dienos.

Galerija „Drobė” Kaune pristato grupinę parodą „Fake news“, melagienas paverčiančią meninių manipuliacijų objektu. Paroda veiks iki gruodžio 19 dienos.

Naujoje organizacijos Ideas Block erdvėje „Kompresorinė“ Vilniuje (buvusi Fizikos instituto kompresorinė) atidaryta visų metų Alt Lab projekto paroda „Humans, non-humans, with and without humans“, kurios metu numatyti ir atskiri gyvi pristatymai. Paroda veiks iki 2023 metų sausio 1 dienos.

Jei dar nesilankėte, primename, kad Vilniuje Radvilų rūmų dailės muziejuje vis dar veikia paroda „Kada bus rytojus“ (angl. „When Will It Be Tomorrow“), kurioje pristatoma vengrų kilmės JAV fotografės Sylvios Plachy kūryba. Paroda veiks iki 2023 metų sausio 8 dienos.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į antrąją nacionalinę Lietuvos kaligrafijos parodą. Parodoje pristatoma Lietuvos kaligrafija – nuo klasikinės iki Rytų Azijos tradicijos ir ji veiks iki 2023 metų sausio 8 dienos.

Trakų Vokės dvaro sodyboje iki 2023 metų sausio 8 dienos veikia pirmoji personalinė fotomenininko Andriaus Mažeikos paroda „Fewa ežeras”, skulptoriaus Andriaus Ermino personalinė paroda „Pjūvis“ bei tapytojos Aros Radvilės Juozapaitytės paroda „Volver”.

Vilniaus geležinkelio stotyje atsidaro nauja iliustracijos galerija ir kultūrinė erdvė „Hungry Eyes” – platforma „Bėgių parkas”, kurioje įsikurs ne tik galerijos ekspozicijos, bet ir risografinės spaudos studija, kavinė bei iliustracijos parduotuvė, zinų skaitykla, bus rengiamos iliustracijos ir risografijos dirbtuvės. Pirmoji paroda – „Tack on Track“ grupinė paroda, aprėpianti risografijos, šilkografijos, Giclee spaudinius, originalius ir tapytus ar flomasteriais atliktus darbus, keramiką, tekstilę, tūrinius objektus. Paroda veiks iki 2023 metų sausio 20 dienos.

M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje iki 2023 metų sausio 28 dienos veiks nauja paroda „Amžininkai: Petras Kalpokas ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“.

Vilniaus rotušėje veikia Mindaugo Lukošaičio paroda „Vilnius grafito dulkėse“, pateikianti suasmenintą menininko pasakojimą apie Vilniaus istorijos lūžius –Vilniaus istorijos šimtmečių interpretaciją. Paroda veiks iki 2023 metų sausio 28 dienos.

Teatras, šokis

Opera-performansas Lietuvos paviljonui Venecijos bienalėje 2019 m. pelnęs „Auksinį liūtą“ „Saulė ir jūra“ gruodžio 5–13 dienomis grįžta į Vilniaus taksi parką. Dėl pačios lokacijos verta net jau ir mačius reginį sugrįžti, be abejo, jei pavyks dar gauti bilietų.

Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre pagal menininkės, rašytojos Paulinos Pukytės pjesę „Kalno poza“ pristatomas hibridinės formos teatro projektas „Scilė nori būti žmogumi“. Spektakliai gruodžio, sausio mėnesiais.

Vytauto Rumšo ir jo kūrybinės komandos spektaklis „Rudens sonata“ pagal Ingmarą Bergmaną - tai dar vienas bandymas sugrįžti prie pamatinių žmogaus savybių: sugebėjimo suprasti, atleisti, susigrąžinti prarastą laiką. Vaidina Dalia Storyk, Adrija Čepaitė, Saulius Balandis ir pianistė Monika Palšauskaitė. Gruodžio 16 dieną teatre Meno fortas.

Vilniaus miesto rotušės rezidentas Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO ir Kauno šokio teatras „AURA“ gruodžio 18 dieną pristatys koncertinį spektaklio „(M)eilės (m)eilėse“ atlikimą.

Jei dar nematę, Valstybiniame jaunimo teatre gruodžio 20 dieną bei 2023 metų sausio 29 dieną Valentino Masalskio režisuotas spektaklis, kuriame jis pats ir vaidina, „Raudona“, pastatytas pagal dramaturgo Johno Logano pjesę, kurios centre – viena ryškiausių XX a. pokario šiuolaikinio meno asmenybių Markas Rothko.

Premjera – pagal vieno ryškiausių lietuvių prozininkų Sauliaus Tomo Kondroto apsakymą Rolando Kazlo režisuotas spektaklis „1892 METŲ PROGRESO IDĖJA“ gruodžio mėnesį Lietuvos miestuose.

Vis dar parodomas Eimunto Nekrošiaus spektaklis pagal Franz‘o Kafkos apsakymą „Bado meistras“ gruodžio 30 dieną Meno forte.

Pasiplanuojant ateinančius metus: Valstybinio Vilniaus mažojo teatro ir „Nojo Airlines“ orkestro bendras projektas – teatro bei džiazo muzikos sintezė, atskleidžianti kiek neįprastą formą bei žiūros tašką – teatro performansas „Infinity“. Projekto sumanytojai ir autoriai – režisierė Gabrielė Tuminaitė bei „NoJo Airlines“ įkūrėjas, lietuvių džiazo būgnininkas, perkusininkas, kompozitorius, performansų autorius Dalius Naujokaitis (Niujorkas). 2023 metų vasario 9-11 dienomis Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre.

Kinas

VIDEOGRAMOS’22 – trečius metus skaičiuojantis meninink(i)ų filmų ir judančių vaizdų festivalis kursuoja per heterogenišką, prieštaringą ir labai įvairų Rytų Europos regioną ir jo tapatybės apibrėžtis. Šiemet festivalis vyksta lapkričio 24–gruodžio 11 dienomis. Visos aštuonios VIDEOGRAMŲ peržiūros šiemet vyks Meno Avilys sinematekoje.

Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis“ – vienintelis renginys Lietuvoje skirtas išimtinai animacijos menui, kuriame pristatomas pats plačiausias šiuolaikinės animacijos spektras ir žanrai, šiais metais skiriamas pasaulio animacijos 130-osioms metinėms paminėti. Vyks iki gruodžio mėnesio 17 dienos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, Lietuvos kinematografininkų sąjungoje ir kitose erdvėse.

Muzika

Gauthier Toux trio gruodžio 2 dieną džiazo klube Jazz Cellar 11 Vilniuje.

Nepamirškite jau aptaro Imany koncerto – naujo turo „Voodoo Cello“ koncertai Vilniuje (gruodžio 2 dieną) ir Palangoje (gruodžio 3 dieną).

Gruodžio 7 dieną netikėtoje erdvėje – Forum Cinema Vingyje Vilniuje Šventinio Bankucheno koncertas su gyva grupe.

Opera Social House Vilniuje gruodžio 9 dieną skambės nuotaikingieji „Mood Sellers“.

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje gruodžio 9 dieną šventinis gala koncertas „Atgimimo džiaugsmas“, kuriame su lietuvių operos žvaigžde Nomeda KAZLAUS dainuos Ispanijos operos žvaigždė Oscar MARIN (tenoras).

Elektro pionierius Anthony Rother ir visa „Digital Tsunami“ komanda: Digital Tsunami: Anthony Rother, Cyber, Eivydas K, Ernestas Sadau, Times New Roman kultūros bare Kablys gruodžio 9 dieną.

Net du finaliniai Kontakto 2022 sezono koncertai gruodžio 10 dieną Nacionalinėje dailės galerijoje: Monochrome koncerte pasirodys Melos ir Cello Club, o Polychrome koncerte – „Black Page Orchestra“.

Kristupo Kalėdos: nuo lapkričio 27 iki sausio 8 dienos Šv. Kazimiero bažnyčioje vyks koncertų ciklas „Betliejaus žvaigždė“, o gruodžio 13-ąją Šv. Kotrynos bažnyčia virs magiškuoju „La La Landu“.

Gruodžio 13-ąją Šv. Liucijos, šviesos nešėjos dieną Dūmų fabrike koncerte pasirodys „Artūro Noviko Džiazo mokyklos“ auklėtiniai, vokalinis ansamblis „Jazz Island". Koncerte tik acappela skambės Santa Liucia, Kalėdų giesmės, aranžuotos liaudies dainos, džiazo standartai.

Gruodžio 13 dieną Vilniuje (Compensa koncertų salėje) vyks Bonobo pasirodymas. Bonobo su muzikantų grupe ir nauju šou atvyks pristatyti naujausio savo albumo „Fragments“, išleisto po penkerių metų pertraukos.

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje gruodžio 17 dieną kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru koncertuos J. Heifetzo konkurso nugalėtojas smuikininkas Javier Comesaña Barrera.

„Gera muzika gyvai“ pristato lūpinės armonikėlės virtuozo Sugar Blue koncertus bliuzo ritmu gruodžio 18 dieną Kaune, o gruodžio 19 dieną Vilniuje. Šeši muzikantai ant scenos, įvairūs instrumentai nuo akordeono ir gitaros iki Afrikos tradicinių.

Tamsta klube gruodžio 21 dieną penkių profesionalių violončelininkų ansamblis „Cello Club“ ir jų koncertas „Festive Lights“.

Quentin Moore and the band (funk / soul / R’n’B) gruodžio 29 dieną džiazo klube Jazz Cellar 11 Vilniuje

Gruodžio 29 dieną DJ Rimas Šapauskas kviečia į diskoteką Vaidilos teatre, kuri nukels į 90'uosius, neleis liūdėti ir nuobodžiauti.

Pasiplanuojant ateinančius metus, o gal ir kam dovanų: sausio 7 dieną Keistuolių teatre pirmą kartą po labai daug laiko akustinis „Kamanių šilelis“ koncertas kartu su styginių kvartetu, pianistu ir kompozitoriumi Gabrieliumi Zapalskiu. Jei jau matėte naująjį spektaklį „Dorianas“, bus įdomu savo muzikiniame amplua „Kamanių šilelyje“ išvysti Mantą Zemlecką.

2023 metais nusimato jau suplanuoti pasaulinio lygio koncertai, į kuriuos bilietai gali būti labai maloni dovana: Ry X 2023 m. kovo 22 dieną Compensa koncertų salėje, Lukiškių kalėjime 2.0 2023 m. birželio 5 dieną Phoenix, o pat 2023 m. birželio 8 dieną – M83; 2023 m. rugpjūčio 16 dieną Vingio parke pasirodys Imagine Dragons.

Mugės ir susibūrimai

Gruodžio 2–4 dienomis septintą kartą vyks „Paviljono“ knygų savaitgalis, kuris kasmet suburia nepriklausomus literatūros, meno ir humanitarinių mokslų knygų leidėjus po vienu stogu ir sukuria progą jiems betarpiškai pristatyti įdomiausius ir svarbiausius savo leidinius. Bus ir muzikos įvairiomis formomis – nuo trimitų iki DJ setų.

Litexpo parodų rūmuose gruodžio 3 dieną vyks Kalėdinė mugė.

Gruodžio 8–11 dienomis Lukiškių kalėjimo 2.0 tvirtovė antrą kartą atsivers šventiniam laikotarpiui. Keturias dienas čia vyks gurmè potyrių mugė: gastro prekybininkai, koncertai, degustacijos ir šokiai.

Gruodžio 10-11 dienomis tradicinis KALĖDŲ POP UP renginys, kuriame rasite viską: aukštos kokybės dizainą, kokybišką muzikinį skambesį, gyvus pokalbius, dirbtuves ir, svarbiausia, tikrą Kalėdinę atmosferą, – šiais metais vyks Energetikos ir technikos muziejuje.

Sodo žiemos turgelis gruodžio 10-11 dienomis SODAS 2123 erdvėse, kurias užplūs menai, rankdarbiai, vinilinės plokštelės, knygos, saldainiai, šventiniai sausainiai ir kiti neaprašomi dalykai.

VU Botanikos sodas Kairėnuose kviečia gruodžio 10 dieną pasivaikščioti ir pažinti atogrąžų sodą Didžiajame Šiltnamyje, tema: „Paslaptingi Kalėdų kvapai“.

Antakalnyje visą gruodžio 10-11 savaitgalį „Miesto laboratorijos“ kieme ir prieigose vyks „Mažoji Kalėdų mugė“. Mugėje savo darbus pristatys Antakalnio ir miesto kūrėjai.

Tradicinė šventiška paskutinės minutės mugė „Uptown Christmas Market“ šiais metais vyks gruodžio 21-23 dienomis Menų fabrike „Loftas“.

Kalėdos sostinėje neįsivaizduojamos be ledo čiuožyklos atviram ore. Ji šiais metais veiks Lukiškių kalėjime 2.0 iki pat vasario pabaigos, kaip tikimasi.

Tikimės rasite laiko apsilankyti. Ramaus šventinio laikotarpio, nepameskite savęs ir džiuginkite vieni kitus. Tegul spindi akys švenčių žiburėliuose!

p.s. Visi atrinkti renginiai yra tik asmeninis pasirinkimas.