Filmo „Įsikūnijimas“ tęsinio trukmė bus dar ilgesnė nei originalo

Kino studija „Disney“ oficialiai patvirtino, kad netrukus kinuose pasirodysiančio režisieriaus James Cameron filmo „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (angl. „Avatar: The Way of Water“) trukmė bus „3 valandos 10 minučių“. Režisieriaus J. Cameron originalus filmas „Įsikūnijimas“ (angl. „Avatar“), kuris debiutavo 2009 metais, truko 2 valandas 41 minutę, todėl tęsinys bus ilgesnis beveik pusvalandžiu. Vis dėlto filmas „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ nėra ilgiausias James Cameron, kaip režisieriaus, kūrinys, nes „Oskarą“ (1997 m. geriausio filmo nugalėtojas) pelnęs filmas „Titanikas“ (angl. „Titanic“) trunkantis 3 valandas 14 minučių, išlieka rekordininku.