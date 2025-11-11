 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolės kalėjimo teritorijoje susižalojo pareigūnė

2025-11-11 16:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 16:54

Marijampolės kalėjimo teritorijoje, vairuodama triratę transporto priemonę, susižalojo pareigūnė.

Marijampolės kalėjimo teritorijoje, vairuodama triratę transporto priemonę, susižalojo pareigūnė.

0

Tai Eltai patvirtino Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT). Anot tarnybos, įvykis fiksuotas praėjusią savaitę, lapkričio 6 d.

„Marijampolės kalėjime, vykdydama tarnybą, susižalojo pareigūnė. Traumą ji patyrė trirate transporto priemone vykdydama kalėjimo teritorijos apžiūrą. Po įvykio pareigūnei prireikė medikų pagalbos“, – nurodė LKT.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot tarnybos, pirminiais duomenimis, pareigūnei pablogėjo sveikata, dėl ko ir įvyko incidentas. 

Dėl įvykio atliekami tarnybiniai tyrimai. 

Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (ITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas teigia, kad tokio pobūdžio įvykių Marijampolės kalėjime esą fiksuota ir daugiau. 

Jo vertinimu,  dėl pareigūnų patirtų traumų kalta netinkama takų, skirtų kalėjimo teritorijos apžiūrai, infrastruktūra.

„Visų pirma kalbu apie takų plotį. Pagal galiojančius reikalavimus, tokio tako plotis turėtų būti 2-2,2 metrai. Marijampolės kalėjime – vos 1,6 metro. Be to, takas čia eina visiškai greta kalėjimo sienos. Kas taip pat didina riziką susižeisti. Galiausiai, takas nutiestas be jokių apsisukimui skirtų vietų“, – ITĮPS pranešime spaudai cituojamas K. Pauliukas.

Profsąjungos vadovas ragina LKT kuo skubiau atlikti tyrimus ir imtis būtinų veiksmų tam, kad panašių įvykių ateityje būtų išvengta.

