Lukašenka pareiškė, kad balionus leidžia Lietuva: nufilmuoti „lietuviai“ tarpusavyje kalba tik rusiškai

Nepaisant to, Inga Ruginienė vėl giriasi, kad balionų krizė pažabota ir padėkojo lenkams, jog dvi savaites jie neatidarė naujų pasienio punktų su Baltarusija. Bet pirmadienį jų punktai atsidarys.
Baltarusijos diktatorius A. Lukašenka neseniai pareiškė, kad balionų krizę sukėlė pati Lietuva. Esą patys lietuviai Baltarusijos pusėje ir leidžia balionus su cigaretėmis. O tokią Lukašenkos versiją suskubo neva patvirtinti ir jo režimui lojali žiniasklaida.
Baltarusijos viešojoje erdvėje pristatytas neva žurnalistinis tyrimas, kurio metu patvirtinti Lukašenkos žodžiai:
„Kas yra užsakovas? – Vitalijus. – Lietuvos pilietis? – Taip. – O jūsų pilietybė? – Irgi Lietuvos. – Vadinasi, lietuviai siuntė lietuviams? – Taip, gaunasi taip.“
Baltarusių propaganda šią A. Lukašenkos versiją bando įpiršti ne tik baltarusiams – šis neva tyrimas išverstas ir į anglų, ir į lietuvių kalbas. Tiesa, vertimas prastas, sukurtas dirbtinio intelekto. Nors realiai nufilmuoti vadinamieji „lietuviai“ – visi tarpusavyje kalba tik rusiškai.
Tai – baltarusių propaganda
Mūsų tarnybos šį video matė, tačiau neabejoja, kad tai tik baltarusių propagandinis kūrinys.
„Negi mes galime tikėti Baltarusijos propaganda? – Tai reiškia, tarnybos neturi tokių duomenų? – Ką turi, tai turi, bet aš tikrai nežinau apie jokius Lietuvos piliečius, kurie galėtų leisti iš Baltarusijos teritorijos balionus į Lietuvos teritoriją“, – teigia prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Deividas Matulionis.
Klausimas, ar panašios informacijos Baltarusijos pusė nebandys prakišti Lietuvai, kuomet vyks derybos. A. Lukašenka prašo atidaryti visus pasienio punktus, o mūsų valdžia kelia reikalavimą ne tik išleisti mūsų vilkikus, bet ir spręsti pamatinę problemą – balionų skrydžius į Lietuvą. Nors premjerė nuskridusi į Taliną giriasi, kad balionų krizė jau suvaldyta.
I. Ruginienė apie suvaldytą balionų krizę gyrėsi ir Rygoje, tačiau ironiška, kad tą patį vakarą į Lietuvą vėl skrido balionai. O kai gyrėsi, kad lenkai dėl mūsų neatidarys naujų pasienio punktų su Baltarusija, nutylėjo, kad sprendimas laikinas – dviem savaitėms. O šiandien paaiškėjo, kad 2 pasienio punktus lenkai atidarys nuo pirmadienio.
„Tai ne sienos atvėrimas, o pasienio punktų atvėrimas, pagrįstas labai specifiniais mūsų vietos gyventojų interesais. Verslo, gyventojų“, – komentuoja Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
Dėkoja Lenkijai už solidarizaciją
Kai paaiškėjo, kad lenkai atveria savo pasienį, baltarusiai iš karto pasiūlė derybas surengti ne kuo greičiau, o palaukti bent iki antradienio. Ko gero, tikisi, kad Lietuvos pusė jaus didesnį spaudimą atidaryti punktus greičiau. Tad I. Ruginienė dėkoja lenkams ir už dvi savaites.
„Davė mums 2 savaites, kartu solidarizavosi su mumis neatidarant ir uždarant savo sieną su Baltarusija ir tos 2 savaitės mums tikrai labai padeda. Tai ačiū jiems už tai“, – sako I. Ruginienė.
Į šią žinią netruko sureaguoti vežėjų asociacija. Sako, kad kol mes užsidarę, visas srautas, kroviniai, užsakymai ir pinigai nukeliaus lenkų verslininkams. Nors Seime sklando ir skeptiškas požiūris į verslus, kurie nori uždirbti rytuose.
„Gal išgirsime iš žvalgybų, kas čia vyksta. Būtų gerai išgirsti, kas vyksta su tom fūrom. Kaip jų ten atsirado tiek daug. Ar iš tikrųjų jos visos važiuoja į kazachstanus? Ar jos nevažiuoja į rusijas? Ar neaptarnauja Kinijos? Aš kažkaip daug turiu įtarimų, kiek ten lietuvių, kiek ne lietuvių, kieno ten verslas? Tai į tuos klausimus tikrai turi atsakymus žvalgybos, išgirskime juos. Išgirskime, kas iš tikrųjų čia vyksta. Kas už ko stovi“, – klausimus kelia Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis.
Baltarusiai skelbia – visi lietuviški vilkikai suvaryti į specialias aikšteles prie sienos su Lietuva. Iš viso 1243 vilkikai. Nors Lietuva prašo juos išleisti per 2 punktus – Medininkų ir Šalčininkų, bet baltarusiai vilkikus suvarė į 5 aikšteles – ne tik prie Šalčininkų ir Medininkų, bet ir prie Lavoriškių punkto. Viena aikštelė prie sienos su Lenkija, o kita – pakeliui link Medininkų.
Lietuvos pasienio punktai dabar uždaryti iki gruodžio. Premjerė sako, kad terminas gali būti ir pratęstas, ir patrumpintas. Viskas priklausys nuo balionų srauto iš Baltarusijos.
