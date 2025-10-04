Kalendorius
LPT: lošimo sektoriaus pajamos šiemet augo 14 proc. iki 154 mln. eurų

2025-10-04 18:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 18:13

Per pirmus septynis šių metų mėnesius lošimus organizuojančių bendrovių bendrosios pajamos siekia 154,27 mln. eurų – 14 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai, rodo Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) duomenys. Azartinių lošimų mokesčių tuo metu juos organizuojančios bendrovės iki šių metų liepos sumokėjo jau 26,7 mln. eurų.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Duomenys rodo, kad lažybų sektorius Lietuvoje stabiliai auga – azartinius lošimus organizuojančių bendrovių bendrosios pajamos per 14 metų yra paaugusios beveik 6 kartais. 2010 m. jų apyvarta siekė 44,56 mln. eurų, o pernai, 2024 metais šis skaičius jau pakilo iki 241,86 mln. eurų.

Didžiausi sektoriaus augimai fiksuoti po 2020 m., kai koronaviruso pandemija buvo pačiame įkarštyje, o lošimus organizuojančios bendrovės patyrė 8 proc. pajamų nuosmukį. Tiesa, palyginus su ankstesniais metais, tada 22 proc. išaugo nuotolinių lošimų užimama rinkos dalis (2019 m. – 36 proc., 2020 m. – 58 proc.).

Nuo to laiko, nuotoliniai lošimai užima ne mažiau nei 60 proc. rinkos (per 2025 m. pirmus 7 mėn. – 71 proc.), o lošimo bendrovių pajamos stabiliai auga – 2021 m. bendros sektoriaus pajamos augo 32 proc., o 2022 m. – 44 proc. Pastaraisiais metais augimas buvo lėtesnis, bet išliko stabilus.

„Turbūt yra eilė priežasčių, kodėl ta rinka taip stipriai auga. (...) Viskas keliasi į nuotolinę erdvę – auga kita karta, kuri užaugo su telefonais ir kompiuteriais“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje kalbėjo LPT direktorius Virginijus Daukšys.

ELTA primena, kad pernai metų lapkritį Seimas priėmė įstatymų pakeitimų projektą, kuriuo norima uždrausti didžiąją dalį azartinių lošimų reklamos. Dauguma įstatymo pakeitimų įsigaliojo 2025 m. liepos 1 d.

