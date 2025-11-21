 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Linava“: įstrigę Lietuvos vežėjai vis dar negali pajudėti iš pasienio su Baltarusija

2025-11-21 09:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 09:41

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad praėjus beveik dviems paroms po sienos su Baltarusija atidarymo Lietuvoje registruoti vilkikai vis dar neįvažiuoja į šalį.

Baltarusijos pasienis su Lietuva (nuotr. gamintojo)

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad praėjus beveik dviems paroms po sienos su Baltarusija atidarymo Lietuvoje registruoti vilkikai vis dar neįvažiuoja į šalį.

REKLAMA
1

„Stovime, lyg įkalti – jokių gerų naujienų. Vienintelis dalykas yra, kad keli autovežiai įvažiavo į Baltarusiją. Kiti pro Baltarusiją iš Lietuvos važiuoti pasiruošę vežėjai – susilaiko. Jie jau buvo žadėjo startuoti, tačiau pamatę, kad Baltarusija neišleidžia ten vis dar užstrigusių vilkikų – atsirado baimė, kad dar daugiau transporto priemonių bus prarasta“, – Eltai penktadienį ryte sakė E. Mikėnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuva sieną su Baltarusija atidarė vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, nuo to laiko pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.

REKLAMA
REKLAMA

Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.

REKLAMA

Skelbta, jog pasienyje įstrigusios transporto priemonės su lietuviškai numeriais perkeltos į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei už tai apmokestintos 120 eurų mokesčiu.

„Linava“ prezidentas sakė turintis duomenų, kad Baltarusija reikalauja derybų su Lietuva Užsienio reikalų ministerijų (URM) lygmeniu.

Visgi vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau ketvirtadienį sakė tokių duomenų neturintis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, pasienyje gali būti įstrigę iki tūkstančio Lietuvoje registruotų vilkikų.

Sprendimą atidaryti sieną anksčiau numatyto termino Lietuvos Vyriausybė priėmė po to, kai sumažėjo kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautai, trikdantys šalies oro uostų darbą.

Visgi atidarius sieną balionai ketvirtadienio vakarą vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto veiklą – po naujausio incidento premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei balionų antplūdžiai kartosis, vėl gali būti priimtas sprendimas dar kartą uždaryti sieną.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Toks chaosėlis“: lietuviams vilkikams įstrigus Baltarusijoje – žvilgsnis į Lietuvos klaidas (tv3.lt koliažas)
Lietuvos vežėjų vilkikai antrą parą neįvažiuoja į Lietuvą po atidarytų sienų: „Neaišku, kodėl“ (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų