„Linava“: įstrigę Lietuvos vežėjai vis dar negali pajudėti iš pasienio su Baltarusija

„Stovime, lyg įkalti – jokių gerų naujienų. Vienintelis dalykas yra, kad keli autovežiai įvažiavo į Baltarusiją. Kiti pro Baltarusiją iš Lietuvos važiuoti pasiruošę vežėjai – susilaiko. Jie jau buvo žadėjo startuoti, tačiau pamatę, kad Baltarusija neišleidžia ten vis dar užstrigusių vilkikų – atsirado baimė, kad dar daugiau transporto priemonių bus prarasta“, – Eltai penktadienį ryte sakė E. Mikėnas.
Lietuva sieną su Baltarusija atidarė vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, nuo to laiko pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.
Skelbta, jog pasienyje įstrigusios transporto priemonės su lietuviškai numeriais perkeltos į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei už tai apmokestintos 120 eurų mokesčiu.
„Linava“ prezidentas sakė turintis duomenų, kad Baltarusija reikalauja derybų su Lietuva Užsienio reikalų ministerijų (URM) lygmeniu.
Visgi vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau ketvirtadienį sakė tokių duomenų neturintis.
Kaip skelbta, pasienyje gali būti įstrigę iki tūkstančio Lietuvoje registruotų vilkikų.
Sprendimą atidaryti sieną anksčiau numatyto termino Lietuvos Vyriausybė priėmė po to, kai sumažėjo kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautai, trikdantys šalies oro uostų darbą.
Visgi atidarius sieną balionai ketvirtadienio vakarą vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto veiklą – po naujausio incidento premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei balionų antplūdžiai kartosis, vėl gali būti priimtas sprendimas dar kartą uždaryti sieną.
