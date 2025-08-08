Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos paštas išleidžia paprastajam tulžiui skirtą pašto ženklą

2025-08-08 06:58 / šaltinis: BNS
2025-08-08 06:58

Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą, skirtą į „Lietuvos raudonąją knygą“ įrašytam vienam spalvingiausių ir rečiausių mūsų krašto paukščių – paprastajam tulžiui.

Lietuvos paštas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą, skirtą į „Lietuvos raudonąją knygą“ įrašytam vienam spalvingiausių ir rečiausių mūsų krašto paukščių – paprastajam tulžiui.

0

Ženklą sukūrė menininkė Daria Podluzhna, jo nominalas – 2,05 euro, tiražas – 25 tūkst. vienetų, pranešė Lietuvos paštas.

Paprastasis tulžys – nedidelis, bet paukštis, išsiskiriantis ryškiu plunksnų margumu: jo nugara žvilga melsvai žaliai, o pilvelis – oranžinis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl šių spalvų tulžys kartais apibūdinamas kaip paukštis, savo išvaizda primenantis brangakmenį. Šie paukščiai minta žuvytėmis, kurias gaudo staigiu šuoliu į vandenį.

Lietuvoje tulžiai yra reti, įrašyti į „Lietuvos raudonąją knygą“ kaip nykstanti rūšis – prie jų populiacijos mažėjimo prisidėjo buveinių nykimas, vandens telkinių tarša ir perėjimo vietų trūkumas.

„Pašto ženklai – tai vienas iš būdų pristatyti šaliai svarbias temas bei supažindinti su jos istoriniu, kultūriniu ar gamtos paveldu. Tulžys – vienas ryškiausių, bet ir pažeidžiamiausių lietuviškos gamtos simbolių – įkūnija serijos „Lietuvos raudonoji knyga“ esmę: priminti apie grožį, kuris gali išnykti, jei jo nesaugosime“, – sakė Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė Aušrutė Varnienė.

Pašto ženklų serija „Lietuvos raudonoji knyga“ leidžiama kasmet nuo 1991 metų. Pernai metais šiai serijai priklausantis ženklas buvo skirtas baltajam kiškiui.

Lietuvos paštas kasmet išleidžia 15–20 naujų pašto ženklų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

