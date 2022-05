Lietuvos kariai pirmą kartą išvyko į tarptautinę operaciją Mozambike

„Nors Lietuva jaučia didžiausią grėsmę saugumui iš Rytų, žinome apie grėsmes Pietuose, todėl nuolat didiname savo indėlį į ES, Jungtinių Tautų ir NATO tarptautines operacijas ir misijas. Dalyvaudami tarptautinėse operacijose vykdome savo tarptautinius įsipareigojimus sąjungininkams ir didiname sąveiką su sąjungininkų kariuomenėmis“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

ES karinė mokymo misija Mozambike įsteigta pernai liepą Europos Vadovų Tarybos sprendimu, atsiliepiant į birželį Mozambiko prezidento Filipe Nyusi (Filipė Njusis) gautą kreipimąsi. Pernai šalies šiaurinę Kabo Delgado provinciją sukrėtė terorizmo išpuolių bangos.

REKLAMA

Misijos užduotis – padėti Mozambiko karinėms pajėgoms sukurti Greitojo reagavimo pajėgas.

Lietuva deklaravo prisijungsianti prie ES misijos Mozambike jos steigimo metu. Mandatą Lietuvos karių dalyvavimui šioje tarptautinėje operacijoje suteikė Seimo priimtas nutarimas. Du Lietuvos karininkai tarnaus mokymo misijos štabe Maputu.

ES mokymo misija Mozambike yra aštuntoji tarptautinė operacija, kuriai Lietuva yra skyrusi savo karius.

Be šios misijos Lietuvos kariai dalyvauja dar keliose ES operacijose Malyje, Centrinėje Afrikos Respublikoje, Viduržemio jūroje ir Indijos vandenyne. Be to, Lietuvos kariai tarnauja Jungtinių Tautų vadovaujamoje operacijoje Malyje „Minusma“, NATO vadovaujamose operacijose Irake ir Kosove.