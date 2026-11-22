Prekybos tinklo „Topo centras“ kategorijos vadovas Šarūnas Juzelskis sako, kad dėl didžiulės paklausos visame pasaulyje pastaruoju metu esama „PlayStation“ ir „Xbox“ konsolių tiekimo iššūkių, todėl ne visuomet patenkinama jų paklausa.
„Konsolių paklausa visada buvo didžiulė, tačiau ženkliai padidėjo paskelbus išankstinių „GTA VI“ užsakymų galimybę šį birželį. Kitas kardinalus šuolis fiksuotas po pirmojo oficialaus „GTA VI“ „extended look“ (išplėstinės žaidimo vaizdo apžvalgos – BNS) anonso pristatymo šio rugpjūčio pabaigoje ir susidomėjimo augimas tęsiasi iki šiol“, – komentare BNS teigė Š. Juzelskis.
Anot jo, konsolių pardavimai prieš žaidimui pasirodant prekyboje, palyginti su tuo pat laiku pernai, augo daugiau nei keturis kartus: „Net ir silpnesnių parametrų (...) konsolių pardavimai taip pat išaugo taip stipriai, jog viską išperka vos tik atvežame.“
Tuo metu buitinės technikos ir elektronikos tinklo „Elesen“ skaitmeninės rinkodaros vadovė Simona Labanauskaitė BNS teigia, kad artėjant Juodajam penktadieniui bei šventiniam laikotarpiui konsolių pardavimai dar labiau auga tiek vienetais, tiek verte.
„Pasiūla rinkoje yra ribota, o turimos atsargos sparčiai mažėja, todėl prognozuojame, kad prieinamumas išliks ribotas ir dabartinių kiekių gali greitai nebelikti. Šiuo metu išankstinės eilės konsolėms įsigyti nesudarome, tačiau pirkėjai gali sekti jų prieinamumą fizinėse ir internetinėje parduotuvėse“, – komentavo „Elesen“ atstovė.
Statybos, remonto ir buities prekių tinklą valdančios bendrovės „Kesko Senukai“ komunikacijos vadovė Baltijos šalims Liubovė Aleksandra Zaiceva sako, jog konsolių pardavimai „Senukų“ fizinėse parduotuvėse per metus išaugo apie tris kartus, o e. parduotuvėje – penkis kartus.
Išaugusi konsolių kaina neatbaido pirkėjų
Savo ruožtu prekybos platformos „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas pastebi, kad „PlayStation“ ir „Xbox“ konsolių pardavimai auga nuo pat vasaros, kai bendrovė „Sony“ oficialiai paskelbė apie planuojamą kainų didinimą.
„Artėjant žaidimo „Grand Theft Auto VI“ išleidimo datai, konsolių pardavimai didėja kiekvieną savaitę (...). Šiuo metu konsolių turime sandėlyje ir planuojame reguliariai papildyti jų atsargas, kad pirkėjai galėtų jas įsigyti ir toliau“, – BNS teigė N. Mikalajūnas.
Pasak „Kesko Senukų“ atstovės, žaidimų konsolių kainų augimą lemia keli veiksniai – „GTA VI“ pasirodymas ir pasaulinis komponentų, ypač atminties lustų, trūkumas ir jų brangimas, dėl kurio gamintojai susiduria su didesniais gamybos kaštais ir riboja konsolių gamybos apimtis.
„Vertinant visą žaidimų konsolių be papildomų priedų („PlayStation“ ir „Xbox“) asortimentą, vidutinė pardavimo kaina nuo liepos iki lapkričio išaugo apie 15 proc. Tuo metu naujų konsolių partijų įsigijimo savikaina jau antrą mėnesį yra 2–2,5 karto didesnė nei ankstesnių pirkimų“, – komentare BNS teigė L. A. Zaiceva.
Anot jos, „Sony“ informavo apie rekomenduojamų mažmeninių kainų didinimą nuo balandžio: „Be to, oficialūs gamintojai dėl tų pačių priežasčių smarkiai sumažino gamybą, todėl jiems pritrūko atsargų. Dar ryškesnis kainų šuolis fiksuotas spalį, kai dėl ribotos pasiūlos ir išaugusios paklausos kai kurių konsolių kainos reikšmingai padidėjo.“
Augo ir pultelių, ausinių, žaidimų kėdžių pardavimai
Pasak „Topo centro“ atstovo, išaugęs susidomėjimas žaidimu skatina ir kitų su tuo susijusių prekių paklausą – pirkėjai aktyviai renkasi pultelius, ausines, žaidimų kėdes bei kitus priedus.
„Tikėtina, kad prie televizorių kategorijos augimo taip pat prisideda „GTA VI“ laukimas, tačiau čia veikia ir sezoniškumas – televizorių kasmet perkama daugiau tamsesniu ir šaltesniu metų laiku“, – BNS teigė Š. Juzelskis.
„Pastebime augantį susidomėjimą žaidimų priedais – pirkėjai dažniau renkasi papildomus pultelius, ausines ir kitą įrangą tiek įsigydami naują konsolę, tiek atnaujindami jau turimą žaidimų įrangą“, – teigė „Elesen“ atstovė S. Labanauskaitė.
Anot „Pigu.lt“ atstovo N. Mikalajūno, iš visų priedų daugiausia parduodama žaidimų pultelių.
Bankas „Citadele“ skelbė, kad žaidimas galėjo paskatinti apie 15 tūkst. darbuotojų Lietuvoje pasiimti laisvą dieną, o teorinis trumpalaikis tokio sprendimo poveikis ekonomikai galėtų siekti apie 10 mln. eurų.
Eurostato duomenimis, kompiuterinius žaidimus žaidžia 58 proc. 16–24 metų bei 38 proc. 25–34 metų Lietuvos gyventojų.
Bendrovė „Rockstar“ naujausios žaidimo dalies kūrimui skyrė daugiau nei aštuonerius metus. Supurtyta 2022-ųjų informacijos nutekėjimų ir internete paskelbtų pavogtų žaidimo vaizdo įrašų, studija du kartus atidėjo debiutą, o praėjusią vasarą patyrė naują nutekėjimų bangą.
JK analitikos bendrovės „Omdia“ teigimu, iki metų pabaigos „GTA VI“ pardavimai gali siekti 3,2 mlrd. dolerių (apie 2,92 mlrd. eurų).