Statistikos departamentas taip pat praneša, kad šiuo metu naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų – 238,8.

Iš viso nuo pandemijos pradžios buvo nustatyti 193 tūkst. 562 COVID-19 atvejai. Šiuo metu serga 7 tūkst. 659 asmenys. Pasveikusiųjų – 179 tūkst. 364.

Asmenų, kurių mirties liudijime pagrindinė mirties priežastis – koronavirusas – 3162. Atvejų, kuomet asmenys mirė ne nuo koronaviruso, tačiau infekcija turėjo didelę reikšmę – 5448. Ne nuo koronavirusu mirusiųjų, bet juo sirgusių asmenų Lietuvoje – 6539.

Praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyta 6154, antra – 3229 žmonės.

Lietuvoje, prasidėjus vakcinacijai nuo koronaviruso, pirmąja skiepo doze jau paskiepyta 120 tūkst. 010 žmonių. Antrosios skiepo dozės jau sulaukė 66 tūkst. 725 asmenys.

Praėjusią parą šalyje atliktas 7154 molekulinis (PGR) tyrimas dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 65 tūkst. 712.

Be to, per parą atlikti 978 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 29 tūkst. 261.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7 procento.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 921 COVID-19 pacientas, 97 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 748 ligoniams, 58 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines paguldytas 101 COVID-19 pacientas.

Dėl koronaviruso šiuo metu nedirba 18 gydytojų ir 69 slaugytojai, izoliacijoje jų yra atitinkamai 10 ir 22.

Lietuva įžengė į C scenarijų

Ministrų kabinetas visai neseniai patvirtino Sveikatos apsaugos ministerijos parengtą planą, kaip etapais išeisime iš karantino. Jis apima scenarijus nuo blogiausio, iki geriausio, kuomet sergamumas Covid-19 Lietuvoje bus minimalus ir bus atlaisvinamos beveik visos gyvenimo sritys.

Planas apima keturis scenarijus, kurie priklauso nuo epidemiologinės situacijos šalyje. Lietuva jau įžengė į C scenarijų, kuomet sergamumas Covid-19 šalyje neviršija 500 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

„Plane susistemintos visos pagrindinės sritys. Mūsų planas numato galimybę, kad tam tikros priemonės gali būti svarstomos tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygmeniu“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Karantinas pratęstas iki vasario 28 d.

Vyriausybė karantiną sausio pabaigoje pratęsė iki kovo pradžios. Kartu pratęstas ir gyventojų judėjimo tarp savivaldybių ribojimas.

Šią savaitę Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija Vyriausybei pasiūlė karantiną pratęsti iki vasario 28 dienos.

„Jeigu mes lyginame skaičius su gruodžio mėnesiu, kada prasidėjo mūsų griežtos priemonės, tai didžiuliai pokyčiai, tačiau jie įvykę nuo didžiulių skaičių. Įvedus karantino sąlygas, ir sergamumas sumažėjęs, tačiau registruojamų atvejų skaičius vis dar yra didelis. Daugėja savivaldybių, kuriose registruojami kad ir nedideli susirgimų skaičiai.

Tai nereiškia, kad nepasiteisina mūsų priemonės. Žiūrint į situaciją ligoninėse, mums pavyko ją labai stipriai suvaldyti“, – trečiadienį Vyriausybės posėdyje kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

