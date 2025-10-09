Kalendorius
Lietuvoje lankysis ES teisingumo komisaras

2025-10-09 06:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 06:14

 Į Lietuvą oficialaus vizito ketvirtadienį atvyksta Europos Sąjungos (ES) teisingumo komisaras Michaelis McGrathas.

Europos Sąjunga BNS Foto

 Vizito metu jis sostinėje susitiks aukščiausiais valstybės vadovais bei Atviros Lietuvos fondo bei kovos su korupcija bendruomenės atstovais.

2

Vizito metu jis sostinėje susitiks aukščiausiais valstybės vadovais bei Atviros Lietuvos fondo bei kovos su korupcija bendruomenės atstovais.

Suplanuotuose susitikimuose jie aptars Europos demokratijos skydo iniciatyvos, konkurencingumo, 28-ojo režimo, daugiametės finansinės perspektyvas 2028–2034 metais. Dėmesio taip pat bus skirta antikorupcijos, vartotojų apsaugos, paramos Ukrainai ir kitiems klausimams.

Be susitikimų, M. McGrathas taip pat dalyvaus renginio „Startup Fair 2025“ ir Geopolitikos ir saugumo studijų centro diskusijose.

