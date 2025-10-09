Lietuvoje lankysis ES teisingumo komisaras

Vizito metu jis sostinėje susitiks aukščiausiais valstybės vadovais bei Atviros Lietuvos fondo bei kovos su korupcija bendruomenės atstovais.
Suplanuotuose susitikimuose jie aptars Europos demokratijos skydo iniciatyvos, konkurencingumo, 28-ojo režimo, daugiametės finansinės perspektyvas 2028–2034 metais. Dėmesio taip pat bus skirta antikorupcijos, vartotojų apsaugos, paramos Ukrainai ir kitiems klausimams.
Be susitikimų, M. McGrathas taip pat dalyvaus renginio „Startup Fair 2025“ ir Geopolitikos ir saugumo studijų centro diskusijose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!