Kaip penktadienį pranešė Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC), susitarimas pasirašytas praėjusią savaitę, jo direktoriui Antanui Aleknavičiui lankantis Kyjive.
Dokumentą pasirašė NKSC, Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (KVTC) ir Ukrainos valstybinė specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnyba (SSSCIP).
Pasak A. Aleknavičiaus, susitarimas leis Lietuvos ir Ukrainos institucijoms operatyviau keistis informacija apie kibernetinius incidentus, grėsmes, tinklų ir informacinių sistemų saugumą bei pažeidžiamumų valdymą.
„Mokomės ir semiamės patirties iš kolegų Ukrainoje, kurie kiekvieną minutę kovoja ne tik apkasuose, bet ir skaitmeninėje erdvėje. Galimybė operatyviai keistis informacija apie fiksuojamas kibernetines atakas, jų vektorius ir tendencijas padės sustiprinti abiejų šalių kibernetinį atsparumą ir leis laiku imtis reikiamų prevencinių priemonių“, – teigia NKSC direktorius.
Anot centro, susitarime taip pat numatyta dalytis praktine patirtimi kuriant ir plėtojant Ukrainos regioninių kibernetinio saugumo centrų tinklą, įgyvendinant „CISO Campus“ projektą bei rengiant specializuotas mokymo programas.
Be to, Ukrainos specialistams bus sudarytos galimybės dalyvauti Lietuvoje rengiamuose kibernetinio saugumo forumuose, svarstoma galimybė Lietuvos reagavimo į kibernetinius incidentus komandas integruoti į Ukrainos grėsmių informacijos mainų platformą „MISP CERT-UA“.
SSSCIP vadovas Oleksandras Potii pabrėžė, kad bendradarbiavimas apims ne tik Lietuvos pagalbą Ukrainai, bet ir dalijimąsi karo metu sukaupta patirtimi.
„Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Vyriausybei ir žmonėms už tvirtą ir nepalaužiamą paramą. Kartu atsimename sovietinę praeitį ir suprantame ginkluotą agresiją, tad mūsų tikslas – kurti saugią ateitį Europoje. Ukrainos kibernetinio saugumo sistema turi tapti neatsiejama platesnių Europos ir euroatlantinių saugumo architektūrų dalimi“, – pranešime sakė SSSCIP tarnybos vadovas.
Vizito metu Lietuvos delegacija taip pat susipažino su Ukrainos patirtimi užtikrinant svarbiausių valstybės funkcijų vykdymą krizių metu.
Susitikimuose aptarta, kaip užtikrinti atsparų valstybės institucijų ryšį per raketų atakas ir organizuoti kibernetinio saugumo operacijų centrų veiklą, teigiama pranešime.
NKSC duomenimis, Ukrainos kibernetinio saugumo ekspertai nuo 2021 metų dalyvauja Lietuvos koordinuojamoje tarptautinėje kibernetinių grėsmių analizės iniciatyvoje, prie kurios taip pat prisijungusios Jungtinės Valstijos, Lenkija ir Čekija.
Bendradarbiaujant su Ukrainos ir kitų valstybių ekspertais 2022 ir 2025 metais parengtos studijos apie Rusijos puolamuosius kibernetinius pajėgumus kare Ukrainoje.
NKSC taip pat prisidėjo prie Ukrainos kibernetinio saugumo specialistų rengimo, sudarydamas galimybes jiems dalyvauti JAV instruktorių vedamuose praktiniuose mokymuose.
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