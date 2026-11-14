Lietuvos gyventojai prieš sukčius – kibernetinio saugumo kursus baigė įspūdingas kiekis žmonių

Pernai bent vieną kibernetinio saugumo mokymų kursą NKSC elektroninėje platformoje baigė 52 tūkst. žmonių. Šių metų dalyvių skaičius šią ribą pasiekė jau rugsėjį.
„Džiugu matyti, kad vis daugiau Lietuvos gyventojų supranta šių žinių svarbą ir skiria laiko mokymuisi. Juo labiau kad dauguma mokymų, kuriuos siūlome savo platformoje, užtrunka vos apie valandą, o įgytos žinios pasitarnaus dar ilgai“, – pranešime cituojama NKSC direktoriaus pavaduotoja Agnė Ignatavičienė.
Didžiausio susidomėjimo platformoje sulaukia kursas „Kibernetinė higiena darbe“, kurį šiemet baigė beveik 62 tūkst. žmonių. Šie kursai rekomenduojami daugumos Lietuvos organizacijų darbuotojams. Šiuo metu kas trečias šių kursų dalyvis yra iš kibernetinio saugumo subjektams priskiriamų įstaigų.
Antroje vietoje pagal populiarumą – šiemet pristatytas kursas „Saugus dirbtinio intelekto naudojimas“, kurį jau baigė beveik 12 tūkst. dalyvių. Tarp penkių populiariausių mokymų taip pat patenka „Kibernetinė higiena namuose“, „Kibernetinis saugumas organizacijų vadovams“ ir „Kibernetinė higiena MVĮ darbuotojams“.
Pasak A. Ignatavičienės, norinčiųjų stiprinti atsparumą kibernetinėms grėsmėms sulaukiama visus metus – tiek gyventojai, tiek organizacijos nuolat siekia stiprinti savo žinias.
„Kibernetinio saugumo žinios šiandien reikalingos visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar profesijos. Pakanka paspausti apgaulingą nuorodą ar atskleisti slaptažodį, ir ši, rodos, nedidelė klaida veda prie potencialaus kibernetinio incidento. Todėl svarbu ne tik žinoti apie egzistuojančias grėsmes, bet ir gebėti jas atpažinti realiose situacijose. Kuo daugiau žmonių Lietuvoje turės šių įgūdžių, tuo saugesnė bus visa mūsų skaitmeninė aplinka“, – pabrėžė NKSC atstovė.
Šiuo metu NKSC platformoje siūloma 12 nemokamų mokymų kursų. Jie skirti gyventojams, mokiniams ir mokytojams, senjorams, organizacijų darbuotojams ir vadovams.
Mokytis galima nuotoliniu būdu, individualiu tempu, pasirenkant aktualiausią temą. Kursuose pristatomos aktualios kibernetinės grėsmės, saugaus elgesio internete principai ir praktiniai patarimai. Išsprendus kursų pabaigoje esančius testus suteikiamas kursų išklausymo pažymėjimas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.