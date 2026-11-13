Šį mėnesį FTB apkaltino su Šiaurės Korėja siejamus programišius iš kriptovaliutų platformos „Binance“ pavogus 6 mlrd. JAV dolerių. Pchenjanas šiuos kaltinimus neigia.
„Šiaurės Korėjos režimas savo neteisėtai ginkluotės programai finansuoti naudoja lėšas, gautas iš didelio masto kriptovaliutų vagysčių, per kurias pastaraisiais metais buvo pavogta milijardai dolerių“, – sakė FTB Kibernetinių operacijų skyriaus direktorius Brett Leatherman.
FTB nurodė, kad, be išpuolio prieš „Binance“, Šiaurės Korėjos programišiai, pasitelkdami apgaulingus socialinės inžinerijos metodus, aktyviai taikosi į kriptovaliutų ir decentralizuoto interneto technologijų („Web3“) sektoriuose dirbančius asmenis.
Kaip veikia „FaceStealer“ schema
Per pastaruosius 18 mėnesių naudojantis šia schema, kurią JAV teisėsaugos institucija pavadino „FaceStealer“, pavogta daugiau kaip 400 mln. JAV dolerių.
„FaceStealer“ naudojantys programišiai apsimeta aukai pažįstamais žmonėmis ir įvilioja ją į vaizdo susitikimą, o pasitikėjimui pelnyti naudoja DI sukurtus tikroviškus suklastotus vaizdo įrašus (angl. „deepfakes“).
Tuomet programišiai sukuria tariamą techninį sutrikimą, dėl kurio auka paraginama paspausti nuorodą arba ekrane rodomą pranešimą, taip įdiegiant kenkėjišką programinę įrangą.
Pasinaudodami aukos kontaktų sąrašais, socialiniais tinklais ir susirašinėjimo programėlėmis, programišiai gali po to ja apsimesti ir taip į spąstus įvilioti kitą auką.
„FaceStealer“ yra itin veiksminga socialinės inžinerijos schema, galinti apgauti net labiausiai patyrusius ir saugumu besirūpinančius kompiuterių naudotojus“, – sakė FTB Los Andželo skyriaus direktoriaus pavaduotojas Patrick Grandy.
„Ji išnaudoja mūsų pasitikėjimą plačiai naudojamomis vaizdo konferencijų platformomis ir mums svarbiais asmeniniais ryšiais. Jei negalite įsivaizduoti situacijos, kurioje patys galėtumėte tapti jos auka, vadinasi, jums tiesiog trūksta vaizduotės“, – pridūrė P. Grandy.
FTB pranešė konfiskavęs daugiau kaip 900 „FaceStealer“ aukų internetinėmis kameromis nufilmuotų vaizdo įrašų.