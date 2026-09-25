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Lietuva ir Brazilija stiprina bendradarbiavimą, pasirašė susitarimą

2026-09-25 18:04 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-25 18:04
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Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su Brazilijos užsienio reikalų ministru Mauro Vieira pasirašė dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje, aptarė santykių plėtrą, ekonominio bendradarbiavimo galimybes, paramą Ukrainai.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su Brazilijos užsienio reikalų ministru Mauro Vieira pasirašė dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje, aptarė santykių plėtrą, ekonominio bendradarbiavimo galimybes, paramą Ukrainai.

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„Šis susitarimas atveria naujas galimybes Lietuvos ir Brazilijos studentams, mokslininkams bei akademinėms institucijoms. Siekiame plėsti studentų ir tyrėjų mainus, įgyvendinti bendrus mokslinių tyrimų projektus ir kurti ilgalaikes partnerystes tarp mūsų šalių mokslo centrų“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.

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Ministrai susitiko Niujorke, Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu.

Lietuva ypač suinteresuota stiprinti bendradarbiavimą fizinių ir technologijos mokslų srityse

K. Budrys atkreipė dėmesį, kad Lietuva ypač suinteresuota stiprinti bendradarbiavimą fizinių ir technologijos mokslų srityse, taip pat plėtoti bendrus projektus bioekonomikos, žemės ūkio, gamtos išteklių ir aplinkosaugos srityse.

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Susitikime ministras pristatė Lietuvos ambasados Brazilijoje atidarymo eigą. Tikimasi, kad ambasada Brazilijoje pradės visapusiškai veikti artimiausiu metu. K. Budrys taip pat paragino Braziliją artimiausiu metu atidaryti ambasadą Vilniuje.

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„Brazilija yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių Lotynų Amerikoje ir perspektyvi rinka Lietuvos verslui. Nuolatinis diplomatinis atstovavimas abiejose sostinėse sustiprintų politinius, ekonominius ir žmonių tarpusavio ryšius“, – teigė diplomatijos vadovas.

Ministrai taip pat aptarė Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir tarptautinės bendruomenės atsakomybę remti Ukrainą.

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„Negalime leisti, kad agresija taptų nauja tarptautinių santykių norma. Rusija nerodo jokio realaus siekio nutraukti karą ar siekti taikos, todėl būtina ir toliau remti Ukrainą bei didinti spaudimą agresoriui“, – pabrėžė K. Budrys.

Brazilija priklauso BRICS šalių grupei, kurios gretose yra ir Rusija.

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