Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutyte ir „Achemos“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, LPSK projektų vadovė Birute Daškevičiene.
Nedarbo išmoka, norintiems išeiti iš darbo
Dabar Seimo nariai siūlo keisti nedarbo išmokos mokėjimo tvarką tiems, kurie išeina iš darbo savo noru be pagrįstų priežasčių. Ką svarbu žinoti šiuo klausimu ir kas dabar yra sprendžiama?
B. Daškevičienė: Toks pasiūlymas tikrai labai liūdina ir kelia daug nerimo profesinėms sąjungoms. Mūsų vertinimu, pagal dabartinį reglamentavimą, pati sėdėjau, paskaičiavau, kad jeigu darbuotojas nutraukia darbo santykius liepos pirmą dieną, tai išmoką iš Užimtumo tarnybos jis gauna anksčiausiai nuo rugpjūčio 20 iki rugpjūčio 31 dienos.
Tai pasižiūrėkite, beveik pusantro–dviejų mėnesių atidėjimas gaunasi. Jeigu būtų pritarta šiam siūlymui ir sprendimo priėmimas būtų nukeliamas 30 dienų, tokiu atveju darbuotojas anksčiausiai išmoką gautų jau spalio mėnesį, nuo spalio 20 dienos, tuo tarpu, kai nutraukia darbo santykius liepos pirmą dieną.
Gerai, jeigu darbuotojas turėjo aukštesnes pajamas, sukaupė santaupų, gali pragyventi, jis gali vertinti savo finansines galimybes. Bet Lietuvoje yra apie 100 tūkst. dirbančiųjų, kurių priskaičiuotas darbo užmokestis nesiekia 1000 eurų. Tai yra 1000 eurų su mokesčiais. Į rankas, vidutiniškai paskaičiavus, darykime prielaidą, kad būtų apie 600–700 eurų.
Jeigu darbuotojas uždirba 600 eurų per mėnesį, turi šeimą, ar jis gali sukaupti pajamų? Ar jis gali likti be pajamų rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesius? Jis negalės vykdyti įsipareigojimų, negalės išleisti vaikų į mokslus, negalės atsiskaityti už komunalines paslaugas. Tikrai mes tą silpniausią grandį, kuri uždirba mažiausiai, įstumtume į visiškai bejėgę padėtį.
Aš net išsianalizavau vieną sektorių, pasiėmiau valymo paslaugas. Suprantame, kad tai yra žemos kvalifikacijos valymo paslaugas teikiantys darbuotojai. Jie dažniausiai yra įdarbinami ne visu etatu. Pasiėmiau 80 įmonių, kurios teikia valymo paslaugas, ir pasižiūrėjau, kokius atlyginimus šitos įmonės moka.
Vidutiniškai dešimčiai tūkstančių darbuotojų šitame sektoriuje 80 įmonių yra mokama apie 800 eurų su mokesčiais. Natūralu, kad tokie žmonės likti be pajamų du–tris mėnesius fiziškai nepajėgūs.
Kaip jūs vertinate šį siūlymą iš darbdavių pozicijos?
A. Maldutytė: Visų pirma, reikia pripažinti, kad nedarbo draudimas, tai yra tos gaunamos išmokos, apie kurias minėjo kolegė, profesinių sąjungų atstovė, yra dalykas, kuris turi apsaugoti žmogų, kuris netenka darbo, o ne tapti alternatyviu nuolatinių pajamų šaltiniu tiems žmonėms, kurie gali eiti ir dirbti.
Pavyzdžiui, kaip minėjo prieš tai apie valytojus, tai valytojų be galo trūksta ir dažnai žmogus pats pasirenka, kiek jis dirba, kokia etato apimtimi, nes tikrai girdėjau, kad ne vienas valytojas dar papildomai užsiima individualia veikla ir teikia privatiems asmenims paslaugas. Kai minėjo apie 100 tūkst. žmonių, gaunančių mažiausias pajamas, tai nereiškia, kad tie žmonės su tomis pajamomis ir gyvena.
Tų, kurie gauna minimalią algą ir dirba visu etatu, yra tik apie keliasdešimt tūkstančių žmonių. Reikia tą dalyką atskirti, nes jeigu žmogus iš darbo gauna mažiau pajamų, gal jis turi kitų pajamų ir užsiima kažkokia papildoma veikla. Taip suskirstyti turbūt ne visai būtų teisinga, bet reikėtų kalbėti apie tai, kokią mes problemą sprendžiame, kodėl reikalingas tas pakeitimas ir kodėl Seimo nariai tai siūlo.
Aš manau, kad šitas klausimas tikrai ateis į Trišalę tarybą, bus išsamiai išanalizuotas ir kalbėsime duomenimis, skaičiais, kokių rezultatų mes norime pasiekti ir kokią problemą sprendžiame. Kol kas negirdime aiškaus tikslo, dėl ko tai turėtume padaryti ir kokio rezultato mes tikimės, nes nuo liepos pirmosios jau buvo įvesti tam tikri pakeitimai dėl nedarbo draudimo gavimo sugriežtinimo ir mes tikimės pamatyti pirmuosius rezultatus kitų metų pradžioje.
Kol kas dar per anksti matyti tuos rezultatus, nes pakeitimai tik pradėjo veikti ir tik naujai registruojami bedarbiai registruojami pagal naujas sąlygas nuo liepos pirmosios. Tai ar ne per anksti diskutuoti ir ar mes tikrai jau dabar matome tą aiškų paveikslą po liepos pirmosios pakeitimų?
Mums dar kyla klausimų, bet galimos diskusijos su supratimu apie tai, apie ką mes šnekėsime, nes piktnaudžiavimo, manau, nenorime nė vienas iš mūsų – nei darbdaviai, nei profsąjungos, nes visų mūsų mokami mokesčiai turi būti naudojami pagal paskirtį ir efektyviai.
Galimybė sužinoti, kiek uždirba kolegos
Nuo kitų metų atsiras daugiau galimybių sužinoti, kaip skiriasi atlygis darbovietėse. Kaip tai vertinate ir ar darbuotojai dėl to turės didesnės naudos?
B. Daškevičienė: Mano supratimu, tikrai turės. Šiuo metu vyksta pasirengimas. Didžioji dauguma darbdavių rengia ir peržiūri savo atlygio sistemas, sudarinėja kriterijus, kuo remiantis skirstomos pareigybės, kaip grindžiama jų kompetencija. Nuo kitų metų turės teikti tiek „Sodrai“ duomenis, tiek atsakyti pačiam darbuotojui, kaip jo atlygis atrodo tos pačios grupės darbuotojų tarpe.
Kadangi anksčiau konkretaus darbuotojo atlygis galėjo priklausyti nuo individualaus susitarimo, tai dabar turėtų būti pereita prie skaidresnio, aiškesnio reglamentavimo, kas turėtų darbuotojams suteikti ženkliai daugiau aiškumo ir duoti tokį saugumo jausmą.
Ar įmanoma „išsikovoti“ didesnį atlyginimą?
Kas būtų tokiu atveju, jeigu darbuotojas pamato, kad jo ir kolegų atlyginimas skiriasi? Kaip jis gali iškovoti didesnį atlyginimą, jeigu mato, kad kiti įmonėje esantys darbuotojai uždirba daugiau už jį?
B. Daškevičienė: Pirmiausia yra numatyta galimybė kreiptis į darbdavį. Jeigu nenorima kreiptis į darbdavį, galima kreiptis į profesinę sąjungą, Darbo inspekciją, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir gauti duomenis, paaiškinimus.
Tada galima kreiptis į darbdavį, kad suteiktų detalesnius paaiškinimus, pagrindimus, ir darbdavys atsakytų, kodėl vieniems darbuotojams mokamas vienoks atlyginimas, kitiems darbuotojams – kitoks. Jeigu darbuotojo neįtikina argumentai, jeigu darbuotojas įsitikinęs, kad jo atlygis skiriasi per daug ir nepagrįstai, jis turės galimybę kreiptis į Darbo ginčų komisiją ir ginčyti šį faktą.
Kaip įmonės ruošiasi šiems pokyčiams ir ką darbdaviai šiuo metu daro, kad būtų paruošti visi šie reglamentai?
A. Maldutytė: Didesnieji darbdaviai, kurie turi 50 ir daugiau darbuotojų, ir anksčiau turėjo turėti darbo atlygio sistemas. Šie darbdaviai tiesiog peržiūrinėja kriterijus, taip pat stengiasi įsivertinti vienodos vertės darbus.
Turbūt didžiausias krūvis yra mažesniems darbdaviams, kurie neturėjo atlygio sistemų, – sukurti jas naujas ir taip pat nustatyti vienodą vertę. Gali būti taip, kad vienoda vertė bus ir, pavyzdžiui, teisininko, ir buhalterio, ir galbūt kokio gamybos priežiūros žmogaus. Gali būti labai skirtingos pareigybės.
Anksčiau atlygio sistema dažniausiai buvo pagal pareigybes, dabar naujas dalykas yra tas, kad reikia sukurti vienodos vertės vertinimo sistemą ir tada, žinoma, peržiūrėti atlygius, atlygio rėžius ir nustatyti labai aiškius kriterijus, kurie lyg ir buvo anksčiau, bet dabar įstatymu labai aiškiai apibrėžti penki privalomi kriterijai.
Bet tų penkių kriterijų gali ir neužtekti, darbdavys gali turėti kad ir 50 kriterijų. Tik labai svarbu, kad tai būtų lyčiai neutralūs kriterijai, kad tai būtų, pavyzdžiui, kvalifikacija, pastangos, įgūdžiai, atsakomybė, darbo sąlygos, tai yra nepriklausomai nuo lyties.
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