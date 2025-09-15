Leiputė: Žemaitaičio pareiškimai apie nutrūkusią koalicinę sutartį yra interpretacijų reikalas

„Čia interpretacijos reikalas. Sutartyje yra keletas priedų (…), pirmajame priede numatyti ministrai, paskui komitetai ir t. t. Iš dalies Remigijus teisus, nes nėra vykdomas priedas, bet tai nėra priežastis, kad dėl to nutrūksta koalicijos sutartis“, – pirmadienį Eltai teigė O. Leiputė.
„Čia interpretacijų reikalas“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, prezidentui Gitanui Nausėdai atmetus Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į ministrus, juos į Vyriausybę delegavusios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis teigė, kad valdančiosios koalicijos nebėra.
Politikas akcentavo, kad koalicinė sutartis automatiškai nutrūksta suėjus terminui, iki kada turi būti suformuota Vyriausybė.
Nors preliminari ministrų priesaikos data yra rugsėjo 23 d., O. Leiputė teigė, kad paskirti kandidatai gali duoti priesaiką ir esant nepilnos sudėties Vyriausybei.
„Jeigu nutiktų taip, kad būtų be vieno ar kito ministro, būtų pavesta laikinai eiti pareigas vienam iš veikiančių ministrų ir tada gali būti papildomas Ministrų kabinetas“, – sakė ji.
„Priesaika gali būti 12–13 ministrų, nepilnos sudėties“, – pridūrė politikė.
Socialdemokratė taip pat pabrėžė, kad koaliciniame dokumente yra išvardyti atvejai, kada nutrūksta sutartis.
„Viena – kartu visi susitaria nutraukti, o kita – kada vienas nusprendžia, informuoja kitus koalicijos partnerius, sudaroma derybinė grupė ir per mėnesį yra priimami sprendimai“, – akcentavo O. Leiputė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
