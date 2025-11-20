 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kuriozas Žemės ūkio ministerijos komiteto posėdyje – susirinkimo metu specialistė pasirodė su plaukų suktukais

2025-11-20 13:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 13:11

Lapkričio 19 d. vyko Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo reikalų komiteto nuotolinis posėdis. Jo metu buvo užfiksuota ir gana kurioziška situacija, kurios metu viena iš valstybės tarnautojų prieš kamerą pasirodė su plaukų suktukais. 

Posėdžio metu specialistė pasirodė su plaukų suktukais (tv3.lt koliažas)

Lapkričio 19 d. vyko Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo reikalų komiteto nuotolinis posėdis. Jo metu buvo užfiksuota ir gana kurioziška situacija, kurios metu viena iš valstybės tarnautojų prieš kamerą pasirodė su plaukų suktukais. 

REKLAMA
14

Beveik 3 valandas trukusiame Kaimo reikalų komiteto nuotoliniame posėdyje gana komiška situacija įvyko praėjus 2 valandos po posėdžio pradžios. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki tol tamsus buvęs ŽŪM vyriausiosios specialistės Jolantos Cesiulienės ekranvaizdis staiga nušvito, kai specialistė tikriausiai pakėlė kamerą. 

REKLAMA
REKLAMA

Vaizdo medžiagoje matyti, kad J. Cesiulienė iš pradžių tikriausiai nepastebi, kad yra su įjungta kamera ir kažką tvarko tuo metu, panašu, kad rankoje laikydama kaitinamojo tabako įrenginį.

REKLAMA

O vėliau, kai J. Cesiulienė atsisėdo, pasirodė, kad ji yra ir su plaukų suktukais, dar vadinamais bigudukais. Tiesa, iškart po to vyr. specialistė uždengia kamerą. 

Naujienų portalui tv3.lt pati J. Cesiulienė komentavo, kad šis nutikimas įvyko per žmogišką klaidą ir nuoširdžiai apgailestavo už tokį nutikimą. 

Vyr. Specialistė teigė, kad tuo metu ji ruošėsi kitam posėdžiui, kuriame turėjo dalyvauti, o norėjusi persisiųsti failus iš kompiuterio, specialistė netyčia pasirodė prieš kamerą. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
na štai
na štai
2025-11-20 13:19
Žemaitaitis buvo teisus...
Atsakyti
?
?
2025-11-20 13:31
Čia rimtai?Truksta žodžiu..
Atsakyti
CCCP
CCCP
2025-11-20 13:57
,,Darbas iš namučių,, Jautru ir taip koldūnais kvepia.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų