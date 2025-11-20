Kuriozas Žemės ūkio ministerijos komiteto posėdyje – susirinkimo metu specialistė pasirodė su plaukų suktukais

Beveik 3 valandas trukusiame Kaimo reikalų komiteto nuotoliniame posėdyje gana komiška situacija įvyko praėjus 2 valandos po posėdžio pradžios.
Iki tol tamsus buvęs ŽŪM vyriausiosios specialistės Jolantos Cesiulienės ekranvaizdis staiga nušvito, kai specialistė tikriausiai pakėlė kamerą.
Vaizdo medžiagoje matyti, kad J. Cesiulienė iš pradžių tikriausiai nepastebi, kad yra su įjungta kamera ir kažką tvarko tuo metu, panašu, kad rankoje laikydama kaitinamojo tabako įrenginį.
O vėliau, kai J. Cesiulienė atsisėdo, pasirodė, kad ji yra ir su plaukų suktukais, dar vadinamais bigudukais. Tiesa, iškart po to vyr. specialistė uždengia kamerą.
Naujienų portalui tv3.lt pati J. Cesiulienė komentavo, kad šis nutikimas įvyko per žmogišką klaidą ir nuoširdžiai apgailestavo už tokį nutikimą.
Vyr. Specialistė teigė, kad tuo metu ji ruošėsi kitam posėdžiui, kuriame turėjo dalyvauti, o norėjusi persisiųsti failus iš kompiuterio, specialistė netyčia pasirodė prieš kamerą.
