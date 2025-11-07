 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministro paieškos stringa: Kasčiūnas sako, kad Ruginienė gali laukti iki biudžeto priėmimo

2025-11-07 09:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 09:09

Ingos Ruginienės Vyriausybei jau antrą mėnesį dirbant be kultūros ministro, gali būti, kad kandidatas šioms pareigoms užimti bus pateiktas tik Seimui priėmus kitų metų valstybės biudžeto projektą, sako Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas.

Laurynas Kasčiūnas. ELTA / Dainius Labutis

Ingos Ruginienės Vyriausybei jau antrą mėnesį dirbant be kultūros ministro, gali būti, kad kandidatas šioms pareigoms užimti bus pateiktas tik Seimui priėmus kitų metų valstybės biudžeto projektą, sako Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas.

REKLAMA
3

„Gali būti, kad premjerė ir socdemai tempia kandidato paskelbimą iki biudžeto priėmimo“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė L. Kasčiūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nes įgyvendinus biudžetą socdemams tikriausiai atsiras laisvesnių rankų ir santykiuose su koalicijos partneriais, su „Nemuno aušra“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Kita vertus, jo teigimu, valdantieji gali delsti teikti kandidatą į kultūros ministrus ir dėl protestuojančios kultūros bendruomenės iškeltų reikalavimų.

REKLAMA

„Jie (valdantieji – ELTA) supranta, koks vis tiktai dabar yra kultūrininkų sąjūdžio vaidmuo, svoris ir jų (keliama – ELTA) kartelė. Todėl natūralu, kad kiekvienas kandidatas dabar turi atitikti aukščiausius kriterijus“, – sakė L. Kasčiūnas.

„Dažnai kultūra buvo nustumta į šoną, todėl dabar taip paprastai šitoje vietoje tu neprasisuksi. Čia reikia rimto ir gero kandidato. Yra turbūt tiesiog natūralus atsargumo jausmas, kad su vienu ar kitu kandidatu politiškai nesusidegintų“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Sako, jog darbą pradėję kultūros viceministrai jo neįkvepia

Kaip skelbta anksčiau, antradienį darbą pradėjo trys kultūros viceministrai. Daugiau dėmesio sulaukė Aleksandras Brokas, į pareigas, kaip pats teigė, pasisiūlęs pats. Viešojoje erdvėje jis susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu – šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aišku, viceministrai su savo visais pasaulėjautos projektais ir įsitraukimais į rusiško pasaulio idėjas, sakyčiau, neįkvepia“, – kalbėjo TS-LKD vadovas. 

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

REKLAMA

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų