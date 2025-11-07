Kultūros ministro paieškos stringa: Kasčiūnas sako, kad Ruginienė gali laukti iki biudžeto priėmimo

„Gali būti, kad premjerė ir socdemai tempia kandidato paskelbimą iki biudžeto priėmimo“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė L. Kasčiūnas.
„Nes įgyvendinus biudžetą socdemams tikriausiai atsiras laisvesnių rankų ir santykiuose su koalicijos partneriais, su „Nemuno aušra“, – pridūrė jis.
Kita vertus, jo teigimu, valdantieji gali delsti teikti kandidatą į kultūros ministrus ir dėl protestuojančios kultūros bendruomenės iškeltų reikalavimų.
„Jie (valdantieji – ELTA) supranta, koks vis tiktai dabar yra kultūrininkų sąjūdžio vaidmuo, svoris ir jų (keliama – ELTA) kartelė. Todėl natūralu, kad kiekvienas kandidatas dabar turi atitikti aukščiausius kriterijus“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Dažnai kultūra buvo nustumta į šoną, todėl dabar taip paprastai šitoje vietoje tu neprasisuksi. Čia reikia rimto ir gero kandidato. Yra turbūt tiesiog natūralus atsargumo jausmas, kad su vienu ar kitu kandidatu politiškai nesusidegintų“, – akcentavo jis.
Sako, jog darbą pradėję kultūros viceministrai jo neįkvepia
Kaip skelbta anksčiau, antradienį darbą pradėjo trys kultūros viceministrai. Daugiau dėmesio sulaukė Aleksandras Brokas, į pareigas, kaip pats teigė, pasisiūlęs pats. Viešojoje erdvėje jis susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu – šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
„Aišku, viceministrai su savo visais pasaulėjautos projektais ir įsitraukimais į rusiško pasaulio idėjas, sakyčiau, neįkvepia“, – kalbėjo TS-LKD vadovas.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
