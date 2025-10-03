Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros bendruomenės atstovė: Adomavičiaus pasitraukimas problemos nesprendžia

2025-10-03 14:27 / šaltinis: BNS
2025-10-03 14:27

Kultūros ministro „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus sprendimas trauktis iš pareigų pagrindinės problemos nesprendžia, sako Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)

Kultūros ministro „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus sprendimas trauktis iš pareigų pagrindinės problemos nesprendžia, sako Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.

REKLAMA
4

Pasak jos, kultūros bendruomenė tebėra nepatenkinta, kad ši sritis atiduota į „Nemuno aušros“ rankas.

„Tai dar ne pabaiga. Čia tik pradžia“, – BNS sakė viena iš protesto akcijos iniciatorių.

Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streikas dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, dėl to praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)
Vilkauskas: pirmadienį Kultūros komitetas kviečia Adomavičių į posėdį (5)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Adomavičiaus paskyrimui nepritariantys kultūrininkai tęs diskusijas dėl tolesnių veiksmų (4)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Adomavičius kvies kultūrininkus nuoširdžiam pokalbiui: „Teks padirbėti stipriai“ (22)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Vaizdai iš protesto prieš naująjį kultūros ministrą: „Čiurlionis vartosi grabe!“ (186)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų