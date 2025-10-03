Kultūros bendruomenės atstovė: Adomavičiaus pasitraukimas problemos nesprendžia

Pasak jos, kultūros bendruomenė tebėra nepatenkinta, kad ši sritis atiduota į „Nemuno aušros“ rankas.
„Tai dar ne pabaiga. Čia tik pradžia“, – BNS sakė viena iš protesto akcijos iniciatorių.
Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streikas dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.
Kaip skelbė BNS, dėl to praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
