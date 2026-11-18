Pasak jo, šiuo metu Valstybinė ligonių kasa (VLK), nustačiusi piktnaudžiavimą PSDF lėšomis, gali tik susigrąžinti neteisėtai išmokėtas sumas arba nutraukti sutartį su gydymo įstaiga.
„Abi šios pasekmės yra neadekvačios, nes aišku, kad jeigu tik grąžini tą sumą, kuria piktnaudžiauta, kažkuria prasme finansiškai skatina piktnaudžiavimą, o sutarties nutraukimas yra žalingas pacientui, nes jeigu nėra sutarties, tai nėra paslaugų“, – trečiadienį žurnalistams teigė L. Kukuraitis.
Ministras: medikų baimės – perteklinės
Ministro teigimu, galimybė skirti pinigines baudas už pasikartojančius pažeidimus leistų ligonių kasoms veiksmingiau prižiūrėti PSDF lėšų naudojimą.
L. Kukuraitis taip pat atmetė medikų nuogąstavimus, kad gydymo įstaigos galėtų reikalauti iš darbuotojų atlyginti joms skirtas baudas už padarytus pažeidimus.
„Jeigu tai yra netyčia padaryta klaida per neapsižiūrėjimą ir kiti dalykai, teismai nepalaiko tokios praktikos“, – sakė ministras.
Pasak jo, iš darbuotojo reikalauti atlyginti nuostolius galėtų būti pagrindas tais atvejais, kai nustatomas nuolatinis konkretaus specialisto piktnaudžiavimas, tačiau tokius pažeidimus gydymo įstaiga turėtų įrodyti.
„Dėl to nuogąstavimai, kad dabar iš gydytojų, medikų, kitų sveikatos priežiūros specialistų papildomai bus išskaičiuojama iš atlyginimų, aš sakyčiau, yra pertekliniai“, – teigė L. Kukuraitis.
Ministras taip pat abejojo, ar gydymo įstaigos būtų suinteresuotos taikyti tokią praktiką, nes, anot jo, dėl darbuotojų trūkumo rizikuotų prarasti specialistus.
Kaip rašė BNS, Seimas spalio viduryje po pateikimo pritarė Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma įtvirtinti pinigines baudas gydymo įstaigoms už pažeidimus, susijusius su PSDF lėšomis apmokamų paslaugų, vaistų ir medicinos priemonių teikimu.
Pagal projektą, už PSDF biudžetui padarytą žalą būtų galima skirti nuo 20 iki 100 proc. žalos dydžio baudą, o už paciento teisės į nemokamą sveikatos priežiūrą pažeidimą – nuo penkių iki 15 kartų didesnę baudą nei neteisėtai paimtas mokestis.
Prieš pataisų pateikimą Seimui 105 sveikatos sistemos organizacijos kreipėsi į parlamentarus, prašydamos joms nepritarti. Organizacijų teigimu, siūlomas reguliavimas nepakankamai aptartas su medikų bendruomene.
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