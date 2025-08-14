Kubilius: Lietuvos pasirengimas gynybai nuo dronų nėra tame lygyje, kokio reikėtų

„Mano įsitikinimu, mūsų pasirengimas gintis nuo dronų atakų, dronų spiečių atakų, net ir nuo pavienių dronų – kol kas tikrai nėra tame lygyje, kokį mes turėtume turėti“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė A. Kubilius.
„Lietuvoje mums reikia rimtai susirūpinti savo sienos apsaugos aspektais, tame tarpe ir fiziniais barjerais, kas yra daroma. Tačiau lygiai taip pat turime turėti ir dronų sieną, ir būti pasirengę gintis ne nuo pavienių dronų, o nuo to, kad mus gali atakuoti šimtai tūkstančių dronų, ir tam reikia turėti specifinių gebėjimų“, – akcentavo jis.
Eurokomisaro vertinimu, Europos Sąjunga (ES) nebūtų pasiruošusi potencialiai Kremliaus režimo bepiločių orlaivių atakai. Todėl, anot A. Kubiliaus, Lietuva sienos stiprinimo klausimą turėtų kelti ir ES bei NATO vadovybių lygiu.
„Pagal tai, kokius gebėjimus jie yra išsiugdę kare prieš Ukrainą, valdant milijonus dronų, ta ataka atrodytų pakankamai gąsdinančiai. Ir klausimas, ar mes tokiems dalykas esame pasiruošę. Tuos atsakymus turi duoti kariuomenės vadai, bet turi duoti objektyvų atsakymą, ne pasigiriant, kad mes esame viskam pasiruošę. ES šalyse to pasiruošimo nėra pakankamai daug“, – kalbėjo jis.
„Lietuvai būtų labai išmintinga kelti būtent tokį klausimą NATO ir ES vadovybių lygmeny – apie tai, kaip turėtų būti sustiprinta visos ES sienos apsauga nuo potencialių dronų atakų ir masinių atakų“, – akcentavo A. Kubilius.
ELTA primena, kad liepos 28 d. į Lietuvą įskrido ir vėliau Gaižiūnų poligone buvo rastas bepilotis orlaivis, gabenęs sprogstamąjį užtaisą. Kariuomenės specialistai jį neutralizavo. Drone buvo rasti 2 kilogramai sprogstamosios medžiagos.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė iš pradžių kalbėjo, jog neatmetama galimybė, kad Lietuvoje užfiksuotas objektas – Ukrainos oro gynybos disorientuotas dronas. Tokių atvejų, ministrės teigimu, ateityje gali būti ir daugiau.
Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
