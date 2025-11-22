Kristina Brazauskienė apie jos viešbučio skolą: „Čia lupa devynis kailius, sau algas kelia“

Viešbučio vadovė ir Kristinos Brazauskienės marti teisinasi esą viskas įvyko dėl techninių ir administracinių nesklandumų, o ir savivaldybė neva atsisakė bendradarbiauti.
Kristinai Brazauskienei priklausantis „Vilnius Park Plaza“ viešbutis užsitraukė Vilniaus miesto savivaldybės nemalonę. Mat viešbutis per 7 metus pririnko miesto pagalvės mokesčio už 70 tūkst. eurų, bet jo savivaldybei nesumokėjo. Sostinės valdžia dabar tai pastebėjo ir K. Brazauskienės viešbutį padavė į teismą.
Toks atvejis, kai viešbutis nesumoka iš turistų surinkto pagalvės mokesčio, anot Vilniaus mero Valdo Benkunsko, vienetinis. Savivaldybė vasarą K. Brazauskienės viešbučio paprašė pateikti jame apsistojusių svečių skaičių ir sumokėti rinkliavos sumą, bet ir čia, pasak sostinės mero, skaičiai neatitiko realybės.
„Pirmieji skaičiai rodė tiek, kad paėmus visas dienas per visus metus gautųsi, kad užpildymas viešbučio siektų maždaug vieno ar dviejų kambarių dydžio, tai akivaizdu, kad viešbutis yra daug didesnis ir natūralu, kad tų svečių buvo daugiau“, – komentuoja V. Benkunskas.
K. Brazauskienės komentaras
Keliolika tūkstančių eurų mokesčių viešbutis, anot savivaldybės, griežtai paragintas pervedė. O dėl kitos dalies – 70 000 eurų – Vilniaus valdžia spalį kreipėsi į teismą. Pati Kristina Brazauskienė teigia apie jokias skolas ir teismus nežinanti, mat nuo viešbučio veiklos atitolusi.
„Nesuprantu, iš kur tie mokesčiai tokie dideli. Sakau, kelia tuos mokesčius, kiek tik gali. Ukrainiečiams milijardus siunčia, kurie, klausykit, prabangiau gyvena negu mes, o čia lupa devynis kailius, sau algas kelia. Tegu savo susiskaičiuoja“, – telefonu komentavo K. Brazauskienė.
O „Vilnius Park Plaza“ direktorė, K. Brazauskienės marti Jurgita Butrimė TV3 Žinioms nesutiko paaiškinti, kaip pelningai dirbusi, sugeneravusi daugiau nei 2 milijonus eurų, įmonė nesugebėjo laiku sumokėti 70 000 eurų siekiančios pagalvės mokesčio rinkliavos. Tiesa, anot jos, skolos suma tiek nesiekia, tačiau, kiek tiksliai viešbutis skolingas – dar skaičiuoja.
„Tai nutiko dėl techninių ir administracinių nesklandumų. Šiuo metu visos deklaracijos yra pateiktos, o mokėjimai savivaldybei – atliekami. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad iki šiol deklaravimo sistema veikia nepakankamai sklandžiai: prisijungus prie jos, mūsų viešbučio „Vilnius Park Plaza“ apskritai nėra“, – raštu komentavo J. Butrimė.
Savivaldybė, pasak viešbučio direktorės, ignoruoja viešbučio prašymus mokėti skolą dalimis.
„Tos komunikacijos nebuvo. Netgi įžvelgiam tam tikrą piktnaudžiavimą, ignoravimą ir dėl to geriausias kelias yra teismas“, – teigia V. Benkunskas.
Savivaldybė pastebėjo tik po 7 metų
Tiesa, ir pati Vilniaus savivaldybė per 7 metus nesužiūrėjo, kad K. Brazauskienės „Vilnius Park Plaza“ pagalvės mokesčio nemokėjo jau eilę metų.
„Dabar sistema yra tikrai tvari. Mūsų finansų grupė tikrai prižiūri visus mokėjimus ir, sakykim taip, savivaldybėje tam tikri pokyčiai irgi yra įvykę“, – tikina Vilniaus miesto meras.
O pagalvės mokestis Vilniaus biudžetą kasmet praturtina išties solidžiai – surenkama apie 4 milijonus eurų. Pagalvės mokestį renka ir kurortai. Druskininkai pernai surinko kone 1,5 milijonų eurų, Birštonas – beveik 700 000 eurų.
Anot turizmo rūmų prezidentės Žydrės Gavelienės, pagalvės mokestis yra būtinas ir ypač svarbus šaltinis miestų žinomumui didinti, infrastruktūrai gerinti. Iš šio mokesčio surinktų pinigų apmokami skatinamieji paketai konferencijų ir renginių organizatoriams. O už Brazauskienės viešbučio nesumokėtus 70 000 eurų būtų buvę galima šį tą nuveikti.
„Jūs turbūt ir patys keliaujat po pasaulį ir matot, kad dažnu atveju tenka sumokėti nuo 2 iki 5, o kai kur Šveicarijoje ir 15 eurų už vieną naktį viešbučio mokesčio. Tai tas mokestis pagal tokią infrastruktūrą ir tokią kokybę, kurią mes čia turime Vilniuje, yra tikrai minimalus“, – teigia Ž. Gavelienė.
Ir visgi didžiausia žala – K. Brazauskienės viešbučio įvaizdžiui ir reputacijai, sako Ž. Gavelienė.
