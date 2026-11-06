Kretingos valdžia oreivius išprašė lauk – vietą užleidžia šauliams: „Jeigu grąžos savivaldybei nėra...“

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Oreiviai iš Kartenos aerodromo ruošėsi išgabenti savo sklandytuvus. Tokia situacija susiklostė Kretingos valdžiai nusprendus valstybei priklausantį aerodromą uždaryti ir oreivius išprašyti lauk. Esą dar nuo 2019 metų valdininkai prašė oreivių vykdyti tokią veiklą, kad naudos gautų ir visuomenė – rengti pamokas, edukacijas, mokymus ar šventes. To sklandytojai neva nenorėjo ar nesugebėjo daryti.
„Jeigu grąžos savivaldybei nėra, o valstybinis turtas naudojamas ne pagal paskirtį (galiu tą paminėti), sutartis baigiasi ir ieškome kitų sprendimų“, – sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.
Oreivių kritika merui: per 5 metus – vos 100 eurų
Sklandytojai pripažino, kad niuansų šio aerodromo veikloje yra, mat čia veikia ne vienas klubas ir nuomonės dažnai išsiskiria.
„Kada tokių veiksmų buvo atlikta, kyla klausimas, kuo tai susiję su mūsų pagrindiniu tikslu – visiškai neaišku. Vadinasi, buvo kitokių tikslų, todėl mums reikia išgryninti, išsioperuoti klubą“, – tikino sklandymo mokyklos instruktorius Linas Zube.
Vis dėlto kiti oreiviai stebisi, apie kokias pramogas rajono valdžia kalba, kai pati į klubų veiklą neinvestuoja.
„Pavyzdžiui, Telšių klubas gauna 100 000 eurų paramą – aš jau esu per tarybos posėdį sakęs. Mums meras yra išmetęs 100 eurų per 5 metus“, – kalbėjo Kartenos aeroklubo vadovas Stanislovas Kungys.
Valdininkai pasakojo, kad su oreiviais jau prieš kurį laiką buvo sutarę: atvykus užrakinti aerodromo, jų čia nebebus. Tačiau rado tiek pačius pilotus, tiek jų orlaivius.
„Ši sutartis jau pasibaigusi. Leidome jiems draugiškai išsivežti daiktus, atvažiavome po sutarties pasibaigimo, deja, to nebuvo padaryta. Dar kartą informavome raštais, atsiuntėme pranešimus. Šnekėjomės su valdybos pirmininku, su valdybos nariais. Atrodė, viską supratome, o šiandien vėl turime tokią dviprasmišką situaciją“, – sakė A. Kalnius.
Šauliams – puiki erdvė treniruotis
Galų gale sprendimą priimti pavyko ir buvo prieita prie bendro susitarimo. Oreiviai sutiko pasirašyti dokumentus.
Dabar Kretingos rajono valdžia kalbasi su Lietuvos šaulių sąjunga ir planuoja ateityje aerodromu leisti naudotis jiems. Anot šaulių vado, tokie objektai jiems ypač reikalingi.
„Jeigu reikia skraidyti su sparno tipo dronu, reikia aerodromo, nes būtina aukštai pakilti. Su kokiu FPV dronu trasą gali pasidaryti bet kur, net mokyklos stadione. Bet kai yra rimtesnės priemonės, reikia ir rimtesnių objektų“, – sakė Lietuvos šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis.
Tarp pačių Kartenos oreivių taip pat yra šaulių. Anot jų, čia tilps ir jie, ir civiliai – galbūt susidomėję asmenys net papildys šaulių gretas. Ši sąjunga jau dabar turi 20 orlaivių ir 50 pilotų.
„Į šaulių techniką ateina žmonės iš mokyklų, iš kitų švietimo įstaigų. Gaunasi toks geras papildymas“, – sakė šaulys pilotas Algimantas Kiškis.
Anot Kretingos rajono valdžios, čia tikrai gali tilpti ir šauliai, ir sklandytojai, tik reikės aptarti, kokiomis sąlygomis. Tačiau kol tai įvyks, Kartenos aerodromas liks užrakintas.
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