Delfinariume – džiugios naujienos žiūrovams: pakrikštytas išdykęs delfinukas Šuoras

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume – naujokas. Mažylis Argui bei Gabijai gimė pernai rugsėjo pradžioje, tačiau neseniai jam buvo ypatinga diena. Mažylis gavo Šuoro vardą.
„Pamąsčiau, negi aš taip seniai buvau delfinariume. Čia kaip su vaikais, kai svetimus vaikus pamatai po kelių mėnesių ir žiūri, ar čia gali būti tas vaikas vienerių metų, o gal ne tas“, – kalbėjo Jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė.
Ir iš tiesų. Delfinuko treneriai nesveria ir nematuoja, kad nesukeltų tiek jam, tiek mamai streso. Dėl tos pačios priežasties muziejaus darbuotojai mažylio viešai iki šiol nepristatė.
„Mes nenorime mamai suteikti streso. Todėl paliekame viską rūpintis mamai. Jaunikliai gimsta apie 25 centimetrų ilgio ir sveria apie 20 kilogramų“, – pasakojo treneris Mindaugas Lukošius.
Per dieną delfinukas suvalgo daugiau nei pusantro kg silkės
Vizualiai, anot trenerių, Šuoras paaugo iki 70 centimetrų ir sveria apie 60 kilogramų. Mamos pienu delfinukas maitinosi pirmus šešis savo gyvenimo mėnesius. Dabar į meniu patenka ir žuvis.
„Jis gali užaugti iki 3 metrų ilgio. Jei tėtis Argas yra 3 metro ilgio ir sveria 305 kilogramus“, – sakė M. Lukošius.
Kaip ir visi mažyliai, delfinukas yra išdykęs. Treneriai sako, kad jis leidžia sau daugiau nei kiti, mat visada žino galintis pasislėpti už mamos. Nustatinėdamas ribas bara kitus delfinus, net trenerius yra nustūmęs nuo platformos ir krimstelėjęs vienam į hidrobatą. Tačiau nepaisant to, mažylis yra kruopštus mokinys.
„Jis yra labai drąsus, imlus, smalsus. Šios savybės leido jam labai greitai išmokti pratimus“, – minėjo trenerė Gabrielė Narmontė.
Delfinukas jau ruošiamas pasirodymams
Šuoras turi dvi seses – Bitę ir Perlą. Paskutinį kartą Jūrų muziejuje delfinukas gimė dar 2017-aisiais. Todėl visi mažylį taip ir lepina. Dabar delfinariume gyvena 15 delfinų. Vyriausiems – 50 metų. Visi jie į naujagimį reagavo smalsiai, tik mama Gabija nenorėjo senų bičiulių per daug prileisti prie savo vaikelio.
„Kai Gabija atsiveda jauniklį, tikrai mums yra lengva, nes Gabija labai rūpestinga mama. Labai prižiūri, saugo. Mes, treneriai, naktimis budėdavome tam tik, kad pastebėti, ar viskas tvarkoje, ar jauniklis gauna pakankamai pieno“, – aiškino M. Lukošius.
Daugumą delfinų remia bei rūpinasi įvairios įmonės ar institucijos. Šuoro globėju bei krikštatėviais tapo Klaipėdos uosto direkcija.
„Jei jis sukūdęs, tai jam atvešime maisto. Jei neturės su kuo žaisti, atvešime žaislų. Jis be dėmesio tikrai neliks“, – sakė Uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Na, o mažąjį Šuorą žiūrovai išvys artimiausiuose pasirodymuose.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.