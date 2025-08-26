Kokią vertę valstybei sukuria mokytojas? Gali siekti milijonus eurų

Šiemet į pedagogikos studijas įstojo 1544 studentai (pernai – 1400), tačiau sutartis pasirašė beveik tiek pat, kiek ir pernai – 1189 (2024 m. – 1144). Be to, sumažėjo studijuosiančių valstybės finansuojamose vietose – šiemet jų 656, o pernai buvo 671.
„Lietuvai labai svarbu ne tik, kiek žmonių pasirenka mokytojo kelią, bet ir kokie tai žmonės. Ar jie ateina vedami pašaukimo, ar tai tėra tik jų atsarginis pasirinkimas? Nuo to priklauso, kokią vertę jie kurs ne tik vaikams, bet ir visai Lietuvai. O mokslininkai skaičiuoja, kad vieno mokytojo sukuriama vertė yra milžiniška – ji yra ne tik simbolinė, bet reali ir skaičiuojama milijonais eurų“, – pranešime spaudai cituojama Laura Masiliauskaitė, organizacijos „Švietimas #1“ vadovė.
Didesnės pajamos
Vos vieni metai pradinėje klasėje su mokytoju, kurio gebėjimai yra aukštesni nei vidurkis, padidina metines moksleivio pajamas vidutiniškai 12 proc., rodo Harvardo universiteto atliktas tyrimas.
Jei remsimės dabartiniu vidutinio darbo užmokesčio dydžiu Lietuvoje, tai gerą mokytoją turintis mokinys, baigęs mokyklą, gaus vidutiniškai bent 2000 eurų didesnes pajamas per metus nei tas, kuris mokėsi pas vidutinio lygio mokytoją. Per 40 darbo metų ši suma išauga iki 80 000 eurų.
„Jeigu klasėje yra apie 25 mokinius, o per karjerą mokytojas paruošia kelis šimtus vaikų, sukuriama pridėtinė ekonominė vertė pradeda siekti milijonus. Tai stulbinantis skaičius – jis parodo, kad mokytojo įtaka neapsiriboja klase, tai realus indėlis į valstybės ekonomiką“, – sako L. Masiliauskaitė.
Daugiau galimybių mokytis
Aukštesnio lygio mokytojas turi ryškią įtaką mokinių profesinei ateičiai. Jau minėtas JAV tyrimas rodo, kad kuo geresnis mokytojas (lyginant su vidutiniu), tuo didesnė tikimybė, kad vaikas įstos į prestižinę aukštą mokyklą ir sėkmingai užbaigs studijas.
„Šiais laikais, kai paprastesnius darbus vis dažniau perima dirbtinis intelektas ar robotai, ypač svarbu, kad kuo daugiau žmonių turėtų kuo aukštesnių kompetencijų. Geri mokytojai padeda ugdyti loginį ir kritinį mąstymą, kūrybiškumą, socialinius įgūdžius – visi jie yra reikalingi vaikų sėkmei ateityje. Be to, tai lemia ne tik vaikų ateities pajamas, bet ir visos Lietuvos konkurencingumą“, – pabrėžia L. Masiliauskaitė.
Mažiau socialinių rizikų
Mokytojo įtaka svarbi ne tik finansinei vaikų gerovei, bet ir emocinei, psichologinei, socialinei raidai. Pozityvūs santykiai su mokytoju siejasi su mažesniu stresu ir aukštesne saviverte, pavyzdžiui – su žemesniu kortizolio lygiu organizme, rodo Vienos universiteto mokslininkų tyrimas. Taip pat emocinis ryšys su mokytoju padeda mažinti agresiją, skatina socialų elgesį ir apsaugo nuo rizikingo elgesio.
Vaikams iš pažeidžiamų aplinkų mokytojo įtaka yra ypatingai svarbi, nes, kaip rodo tyrimai, geras mokytojas padeda sumažinti įvairias paauglystėje kylančias rizikas, kaip nepilnamečių nėštumas, įsitraukimas į nusikalstamą veiklą ir pan.
„Tai, kad vaikai augtų emociškai intelektualūs, pasitikintys savimi, yra svarbu ne tik jiems patiems, bet ir visai šaliai. Tokie žmonės kuria brandesnius santykius, geba bendradarbiauti, mažiau linkę į agresiją ar savidestrukciją. Visa tai ilgainiui lemia sveikesnę ir darnesnę visuomenę“, – teigia L. Masiliauskaitė.
Kaip pritraukti geriausius į mokyklas?
Nors tyrimai rodo, kad mokytojo įtaka valstybei yra milžiniška, Lietuvoje dar trūksta rūpesčio mokytojų darbo sąlygomis – pradedant atlyginimais ir darbo krūviu, baigiant jų motyvacija, emocine savijauta ir tobulėjimo galimybėmis.
„Nors dedamos pastangos didinti atlyginimus, mokyklose darbo sąlygos ir aplinka vis dar neatitinka šiuolaikinio žmogaus poreikių. Šiai problemai spręsti turime stiprinti vadybinius gebėjimus visuose lygiuose – nuo aukščiausių institucijų iki mokyklų. Tik taip užtikrinsime geresnę mokytojų patirtį ir į sektorių pritrauksime pačius talentingiausius žmones, kurie sukurs didžiausią vertę ir vaikams, ir šaliai“, – pabrėžia L. Masiliauskaitė.
Apie „Švietimas #1”
VšĮ „Švietimas numeris vienas“ – tai ne pelno siekianti, Lietuvos startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ įsteigta organizacija, vienijanti verslo lyderius, kurie siekia kurti pažangią, pasaulyje lyderiaujančią švietimo sistemą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!